HES tamamlandıktan sonra durdurma kararı çıktı

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Arpalı Deresi üzerinde kurulan HES inşaatı tamamlandıktan sonra durdurma kararı çıktı.

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Arpalı Deresi üzerinde yapılan Susuz Regülatörü ve HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011'in Ağustos ayında ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu’ vermişti.

Mahkeme davayı reddetti

Bölgede yapımı planlanan HES’in önünü açan bu kararın 28 köyü susuz bırakacağını söyleyen Şavşatlılar, Rize İdare Mahkemesi’nde ‘yürütmeyi durdurma ve iptal’ davası açtı. Davanın açılmasının ardından ‘ÇED Raporu’ için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı veren mahkeme, ‘dava konusu uyuşmazlığın özelliği, çevreye etkileri ve projenin kapsamı dikkate alındığında ileride telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olmasına’ vurgu yaptı.

Mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Ancak mahkeme, bilirkişi incelemesi ve hazırlanan raporun ardından davayı, zamanında açılmadığına hükmederek reddetti.

Ret kararının bozulmasına rağmen eski kararda ısrar edildi

Bunun üzerine Şavşatlılar Danıştay’a itirazda bulundu. Danıştay 14'üncü Dairesi de yaklaşık 2 yıl süren inceleme sürecinin ardından Rize İdare Mahkemesi’nin davayı ret kararını, projenin yapımıyla ilgili duyurunun ilçede gereğince yapılmadığına dayandırarak bozdu.

Ancak buna rağmen, Rize İdare Mahkemesi eski kararda ısrar etti ve dava süre aşımı gerekçe gösterilerek reddedildi.



Şavşatlılar bu kez Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na ikinci kez temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Susuz HES projesi ile ilgili yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararında projenin yapımıyla ilgili duyurunun ilçede gereğince yapılmadığına yer verildi.

Karar çıktı, HES bitti

Arpalı Deresi üzerinde kurulan Susuz Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesine karşı 2011 yılından itibaren hukuk mücadelesi yürüten vatandaşlar, Danıştay'ın bozma kararı ile sevindi. Ancak, dava süresince yapımı süren Susuz HES tamamlandı.

“Durdurma kararı her şeye rağmen sevindirici bir gelişme”

Artı Gerçek'te yer alan habere göre davanın avukatı Halis Yıldırım, yerel mahkemenin kararının Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozulduğunu belirterek, bundan sonra yerel mahkemenin 'yürütmeyi durdurma' kararı vermesini beklediklerini söyledi.

Yıldırım "Bu karar tüm canlılar adına sevindiricidir. Bir an önce hukuken yapılması gereken tedbir amacıyla yürütmeyi durdurma kararı verilmesidir. Bu kararın takipçisi olacağız. Dava süresince HES projesi tamamlandı. Bu bir garabettir. Ancak her şeye rağmen kararın doğa ve canlılar lehine verilmesi sevindiricidir" dedi.