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HES projesi çalışmalarında tarihi mezarlar yok oldu

"Tarihi mezarların ve korunması gereken tarihi eserlerin ortaya çıkmasına rağmen yol çalışmalarına devam edilerek, mezarlar ve eserler tahrip edildi"

30 Mayıs 2016 15:35

Antalya'nın Akseki ilçesinde Dedegöl Enerji Firması'nın Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) projesi alanındaki yol çalışmalarında, tahrip edilmiş tarihi mezarlar tespit edildi. Tarihi eseri bildirmeme ve tahrip etmekten suç duyurusunda bulunulan firma için Müze Müdürlüğü de inceleme başlattı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Akseki'nin Sinanhoca Mahallesi'nde bulunan Manavgat Çayı üzerinde Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. firması tarafından planlanan baraj ve HES projesi için verilen 'ÇED Olumlu' raporunun iptali için Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. 

Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ise köylüler ve avukatlarının başvurusu üzerine, bölgede arkeolojik eserler bulunduğu ve 1'inci derecede Arkeolojik SİT alanı olarak tescil edilmesi ve yapılacak çalışmaların da bu alandan mümkün olduğunca uzaklaştırılması yönünde karar verdi.

 

Mahkeme süreci devam
ederken inşaata başlandı

 

Firma, mahkeme süreci devam ederken bölgede inşaata başladı. Köylüler, HES ev baraj için yol çalışmaları başlatılan alanda tahrip edilmiş mezar kalıntılarını buldu. Bölgeye ait fotoğraflarla birlikte Akseki Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Side Müze Müdürlüğü'ne de şikayet edilen firmanın inşaatı durdurması talep edildi. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü de bir ekip kurarak inceleme başlattı. Firma hakkında şikayette bulunanlar arasında İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru da bulunuyor.

Köylülerin avukatı Münip Ermiş, Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. firması personeli ve yetkilileri hakkında Akseki Cumhuriyet Savcılığı'na sundukları dilekçede, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Kanununun 65'inci ve 67'nci maddelerine muhalefet edildiğini savundu.

 

"Tarihi eserler yerinde yok"

 

Bölgenin hem doğal SİT koruma sahası hem de arkeolojik açıdan önemli olduğunu belirten Münip Ermiş, “Bu nedenle Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumu, 2863 sayılı yasa kapsamında ortaya çıkacak tarihi eserlerin korunması ve bildirilmesi ile ilgili karar almış, bu karar firmaya bildirilmiştir." dedi.

Firmanın, 2015 Temmuz ayında yol çalışmaları gerçekleştirdiği sırada tarihi mezarların ve korunması gereken tarihi eserlerin ortaya çıktığını belirten Ermiş, yol çalışmalarına devam edilerek mezarların ve eserlerin tahrip edildiğini söyledi.

"Bu eserlerin 2863 sayılı yasa uyarınca derhal bildiriminin yapılması ve inşaatın durdurulması gerekirken, bu yapılmayarak bu eserler hemen bu firma yetkilileri tarafından ortadan kaldırılmıştır." diyen Ermiş, daha sonra tekrar gidildiğinde bu eserlerin yerinde olmadıkları görüldüğünü ifade etti. 

 

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arkeolojiAntalyakazıtarihi mezartahrip

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