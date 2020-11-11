HES kodu olmayan Zonguldak'a giremeyecek

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda artan Koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alındı. Buna göre İl ve ilçe girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorularak pozitif ya da temaslı olan kişilerin KYK yurdunda karantinaya alınmasına karar verildi. Tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı.

Ayrıca, pazarcıların HES kodu sorgulamasının yapılması kararlaştırıldı. 15 gün süreyle çay ocaklarının içinde ve önlerindeki masa ve sandalyelerin kaldırılmasına, çay ocaklarının sadece müşterisi olan iş yeri ve işletmelere çay içecek servisi yapabilmelerine karar verildi.

Ev ziyaretleri ikinci bir emre kadar yasaklandı

Sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla misafir ziyaretleri, ev oturmaları, doğum günü, altın günü, nişan, kına, taziye, Kuran okuma gibi evde gerçekleştirilen etkinlikler ikinci bir emre kadar yasaklandı.

İnsanların alışveriş yaptığı, çalışan personel kişi sayısı 10 ve üzeri olan mağaza ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES kodlarının sorgulanmasına karar verildi.

Alınan kararlara uymayan kişilere Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası, iş yerleri, işletme ve kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verileceği hatırlatıldı.