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Koronavirüs

HES kodu olmayan Zonguldak'a giremeyecek

Ev ziyaretleri ikinci bir emre kadar yasaklandı 

11 Kasım 2020 14:29

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda artan Koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alındı.  Buna göre İl ve ilçe girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorularak pozitif ya da temaslı olan kişilerin KYK yurdunda karantinaya alınmasına karar verildi.  Tüm pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı. 

Ayrıca, pazarcıların HES kodu sorgulamasının yapılması  kararlaştırıldı.  15 gün süreyle çay ocaklarının içinde ve önlerindeki masa ve sandalyelerin kaldırılmasına, çay ocaklarının sadece müşterisi olan iş yeri ve işletmelere çay içecek servisi yapabilmelerine karar verildi.

Ev ziyaretleri ikinci bir emre kadar yasaklandı 

Sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla  misafir ziyaretleri, ev oturmaları, doğum günü, altın günü, nişan, kına, taziye, Kuran okuma gibi evde gerçekleştirilen etkinlikler ikinci bir emre kadar yasaklandı. 

İnsanların alışveriş yaptığı, çalışan personel kişi sayısı 10 ve üzeri olan mağaza ve iş yerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde HES kodlarının sorgulanmasına karar verildi. 

Alınan kararlara uymayan kişilere  Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 TL idari para cezası,  iş yerleri, işletme  ve kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 TL idari para cezası verileceği hatırlatıldı. 

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