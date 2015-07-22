HES karşıtı 82 yaşındaki Memnune Nine: Yaralı ayı gibiyiz, her an saldırabiliriz!

Rize’nin Fındıklı ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan Taşdibi HES Projesi ÇED Bilgilendirme toplantısı, Fındıklı Derelerini Koruma Platformu'nun protestosu sebebiyle gerçekleştirilemedi. Çağlayan Vadisi'nde yapılmak istenen HES projesini protesto eden 82 yaşındaki Memnune İmamoğlu, “Bizden bir kaşık su alamazlar. HES’lere bir damla su bile yok! Yaralı ayı gibiyiz, her an saldırabiliriz!" dedi.

soL Haber Portalı'ndan Yusuf Yavuz'un haberine göre, Rize'nin Fındıklı ilçesi 10 yıldır HES projelerine karşı gösterdiği direnişle biliniyor. 14 HES projesi bulunan ilçede halkın tepkisi yüzünden bugüne kadar tek bir kazma dahi vurulamadı. Geçtiğimiz Şubat ayında Çağlayan Vadisi'nde Çayen Enerji şirketince yapılmak istenen HES projesi için halkın katılımı toplantısı düzenlemek isteyen yetkililer ve şirket temsilcileri, yöre halkının sert tepkisiyle karşılaşınca prosedür gereği yapılması zorunlu olan ÇED toplantısı 22 Temmuz'a ertelenmişti.

Eylemde kadınlar öndeydi

22 Temmuz'da yapılacağı duyurulan ve yaklaşık 46 dekarlık alanı kapsayacak olan Taşdibi HES projesiyle ilgili ÇED toplantısına günler öncesinde hazırlanan Fındıklı halkı, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek tulum ve sloganlar eşliğinde toplantının yapılacağı Halk Eğitim Merkezi önüne kadar yürüdü. Fındıklı Derelerini Koruma Platformu'nun öncülüğünde gerçekleşen protesto eyleminde kadınların önde olması dikkat çekti.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin yanısıra, DEKAP, CHP ve ÖDP’liler ile birlikte HDP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Beyza Üstün’ün de destek verdiği protesto eyleminde, kalabalığın önünde elinde sopasıyla yer alan 82 yaşındaki Memnune İmamoğlu ve 69 yaşındaki Fatma Hektaş el ele tutarak yürüdü. Fındıklı HEM önüne girmek isteyen eylemcilerin önü polis ekipleri tarafından kesildi.

'Biz fakir insanlarız; parklara havuzlara gidemiyoruz'

Eyleme bastonuyla katılan 82 yaşındaki Memnune İmamoğlu, ÇED toplantısı için gelen yetkililere seslenerek, “Bizden bir kaşık su alamazlar. HES’lere bir damla su bile yok! Yaralı ayı gibiyiz, her an saldırabiliriz. Biz fakir insanlarız; parklara havuzlara gidemiyoruz. Bizim çocuklarımız o derelerde yüzüyor, balık tutuyor. Biz fakir insanlarız” dedi.

Fındıklılara ve yaşam savunucularına seslenen İmamoğlu'nun, “Aman göreyim sizi, mücadele etmeye devam edin. Polis de bize destek versin” ifadeleri ise kalabalık tarafından coşkuyla alkışlanırken, ÇED toplantısının yapılacağı salonun önünde toplanan kalabalığın arasında bulunan köylülerden 68 yaşındaki Melahat Alişan ise toplantı için gelen heyetin binadan ayrılması sırasında yere yatarak yolu kesti.

Burada bir konuşma yapan DEKAP Yürütme Kurulu Üyesi ve Fındıklı Derelerini Koruma Platformu Sözcüsü Hüseyin Acar, yaklaşık 10 yıldır HES’lere karşı mücadele ettiklerini ve Fındıklı’nın hiçbir vadisine bir kazma dahi vurdurmadıklarının altını çizerek, “Bizler yüzyıllardır burada yaşam mücadelesi veren halk olarak susalım mı? Bizler sustukça sırayla gelmeye devam edecekler. Fındıklı halkı olarak doğamızı, onurumuzu, kültürümüzü, çayımızı, kivimizi, suyumuzu, deremizi ve geleceğimizi korumak için HES’lere bir kez daha hayır diyoruz. Bakın hala anlamadılar, görmediler ve duymadılar. Biz bunlara gereken dersi şimdiye kadar verdiğimiz gibi bundan sonrada vereceğiz. Bizi sözde bilgilendirmeye geldiler. Kimi bilgilendiriyorlar? Burada yaşayan bizleriz. Bizi bilgilendirmeye gelmişler ama bizden iyi bilemezler” diye konuştu.

ÇED firması yetkilileri ve eylemciler arasında gerginlik çıktı

Toplantı salonunda, Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, HES şirketi ve ÇED firması yetkilileri ile polis dışında kimseyi bulamayan heyettekiler, toplantının yapılamayacağına dair tutanak tutmak istedi. Bu sırada salona gelen ve toplantıyı yönetecek olan Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, ‘Halkı bilgilendirmek için buradayız’ diye seslendi. Heyetle kendilerine tepki gösteren grup arasında sert tartışmalar yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle tartışma daha da büyüdü. Bunun üzerine Fındıklı Koruma Platformu heyeti salonu terk ederek toplantıyı protesto etti.

Bu sırada salonun dışında bekleyen gruba seslenen Prof. Dr. Beyaz Üstün, ülkede zor günler yaşandığına dikkat çekerek, “Vadilerimize HES’ler, taşocakları ve maden aramalarıyla girmeye devam ediyorlar. Yeşil Yola karşı mücadele veriliyor. Onlar yılmıyor. Lice’de ormanları yakıyorlar, derelerimizi alıyorlar, yayla yollarımıza giriyorlar. Hepsinde canlarımız yanıyor. Suruç’ta sadece barış için giden gencecik arkadaşlarımızı öldürdüklerinde de canımız yandı. Hep beraber onlara karşı duracağız, durmaya devam edeceğiz” diye konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Protestoların ardından toplantıyı iptal eden yetkililer polis kontrolünde bölgeden ayrıldı. Protestocular ise tulum eşliğinde ilçe meydanına kadar yürüyerek olaysız şekilde dağıldı.