T24 LogoT24 Logo
Gündem

HES inşaatında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Geçen Pazar günü göçük altında kalan işçi Ensar Akay'ın cansız bedeni inşaattan çıkarıldı

19 Mayıs 2015 17:23

Kütahya'nın Domaniç ilçesi yakınlarında yapımı devam hidroelektrik santralinin (HES) tünel inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan iş makinesi operatörü Ensar Akay yaşamını yitirdi. Birgün gazetesinde yer alan habere göre, 32 yaşındaki Akay’ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde inşaattan çıkarıldı. Akay, geçen Pazar günü göçük meydana geldiğinde tünelde iş makinesiyle beton sıva çalışması yapıyordu.

Akay'ı kurtarmak için bölgeye Tunçbilek Beldesi'ndeki Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) kurtarma ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sağlık Müdürlüğü'nün UMKE ve AKUT ekipleri sevk edilmişti.

Göçük nedeniyle tüneldeki yıkılan blokların altında kaldığı belirtilen Akay'ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

kütahyadomaniçheshidroelektrik santralişçiensar akayiş makinesioperatöryaşamını yitirdihayatını kaybetti

İlgili Haberler

Kütahya'da HES inşaatında göçük: 1 işçi mahsur

Şirket yetkilileri, göçük altında kalan işçi Ensar Akay'ı İstanbul'dan 'Tünelde yapılacak acil iş var, bir araç kirala gel' diyerek çağırmış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24