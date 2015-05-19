HES inşaatında göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kütahya'nın Domaniç ilçesi yakınlarında yapımı devam hidroelektrik santralinin (HES) tünel inşaatında meydana gelen göçüğün altında kalan iş makinesi operatörü Ensar Akay yaşamını yitirdi. Birgün gazetesinde yer alan habere göre, 32 yaşındaki Akay’ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde inşaattan çıkarıldı. Akay, geçen Pazar günü göçük meydana geldiğinde tünelde iş makinesiyle beton sıva çalışması yapıyordu.

Akay'ı kurtarmak için bölgeye Tunçbilek Beldesi'ndeki Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) kurtarma ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sağlık Müdürlüğü'nün UMKE ve AKUT ekipleri sevk edilmişti.



Göçük nedeniyle tüneldeki yıkılan blokların altında kaldığı belirtilen Akay'ın cesedi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.