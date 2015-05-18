Kütahya'da HES inşaatında göçük: 1 işçi mahsur

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yapımı devam HES'in tünel inşaatında dün göçük meydana geldi. Olay sırasında tünelde iş makinesiyle beton sıva çalışması yapan iş makinesi operatörü Ensar Akay göçükte mahsur kaldı, yanında bulunan iş arkadaşı 25 yaşındaki Resul Demir ise kendi çabalarıyla tünelden çıktı.

DHA'dan Oğuzhan Kılıç'ın haberine göre, 32 yaşındaki Akay’ı kurtarma çalışmaları sürüyor. Olaydan önce İstanbul’da olan Akay’ı, şirket yetkililerinin "Tünelde yapılacak acil iş var. Bir araç kirala gel, masrafın neyse biz öderiz" sözleri üzerine Kütahya’ya geldiği ve çalışmaya başladıktan yaklaşık yarım saat sonra göçük altında kaldığı belirtildi. Başından yaralanan Demir, Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’nde tedavi altın alındı.

Göçük, Domaniç'e bağlı Karaköy yakınlarında yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında bulunan 1900 metrelik tünelin yaklaşık 150 metre iç kısmında dün saat 19.30 sıralarında oluştu.

Tünel içerisinde mahsur kalan iş makinesi operatörü evli 3 çocuk babası Ensar Akay’ı kurtarmak için bölgeye sevk edilen Tunçbilek Beldesi’ndeki Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) kurtarma ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sağlık Müdürlüğü’nün UMKE ve Bursa’dan gelen AKUT ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Akay’ın yaşamını yitirip yitirmediğinin bilinmediğini ifade eden yetkililer, göçük olan yerde ses duymadıklarını söyledi.

Tünelde kalan Ensar Akay’ın yakınları, Akay’ın daha önce de aynı yerde iş makinesi operatörü olarak çalıştığını, işi bitince İstanbul’da kardeşlerinin yanına gittiğini söyledi. Akay'ın yakınları, "İstanbul’dan da ailesiyle birlikte oturdukları Giresun’daki evine gidecekti. Giresun’a gitmek için otobüs bileti de almıştı. Ancak Kütahya’daki şirket yetkilileri telefonla onu arayıp ’Tünelde yapılacak acil iş var. Bir araç kirala gel, masrafın neyse biz öderiz’ dediler. Bunun üzerine biz de araçla onu akşam saat 19.00 sıralarında bura getirip bıraktık. Çay içmeye daha vakit bırakmadan saat 19.05’te hemen onu tünelin içerisine girip makinenin başına geçmesini istediler. Saat 19.05’de tünelin içerisine girdi, biz de İstanbul’a geri dönmek için yola çıktık. Yoldayken göçük haberini alıp geri döndük. Ensar tünele girdikten yarım saat sonra göçük olmuş" ifadelerini kullandı.

HES inşaatında çalışan bazı işçiler, "Tünelde çatlaklar vardı. Şirket yetkilileri bu çatlakların betonla kapatılması için acilen Ensar Akay’ı çağırdı" iddiasında bulundu.

Tünelin santrale su aktarımının sağlanması amacıyla yapıldığı, göçüğün de dağlık bölgede olan tünel üzerindeki karların eriyip toprağın yumuşamasıyla birlikte meydana gelmiş olabileceği belirtildi.