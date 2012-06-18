HES için 'el koyma' kararı durduruldu

Danıştay, anayasadaki mülkiyet hakkına da işaret ederek Peri Suyu'nda HES için yapılan 'acele kamulaştırma'ları durdurdu.

Danıştay 6. Dairesi, Elazığ Peri Suyu üzerinde yapılacak Pembelik Barajı’ndaki bazı acele kamulaştırmalar aleyhine açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar uyarınca EPDK’nın dava sonuçlanıncaya kadar acele kamulaştırma yapması engellenmiş oldu. Danıştay, kararda Bakanlar Kurulu’nun acele kamulaştırma yetkisini başka bir kuruma devretmesini de uygun bulmadı.

Esas olarak savaş sırasında kullanılmak üzere 1939’da Bakanlar Kurulu’na verilen “el koyma” yetkisi önce 1983’teki Kamulaştırma Kanunu’na girdi. Bakanlar Kurulu 2004’te de bu hakkı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) devretti. EPDK, bu yetkiyi enerji, madencilik, doğalgaz ve petrol sektörlerinde kullanmaya başladı. Bu yöntem, daha önce Mersin’de Özgürlük, Çilek ve Çay mahallelerinde kentsel dönüşüm amacıyla, İzmir-Efemçukuru ve Uşak-Eşme’de de siyanürlü madencilik projelerinde kullanıldı. Ayrıca Hasankeyf, Amasya-Taşova ve Dersim’deki HES ve baraj projelerinde de aynı yönteme başvuruldu.

Son olarak Elazığ’daki Peri Suyu üzerine yapılacak Pembelik Barajı için Karakoçan’a bağlı Akkuş Köyü’nde de aynı uygulamaya başvuruldu ve köylü Hasan Akyol’a ait taşınmaza acele kamulaştırma yoluyla el konulmuşdu. Danıştay 6. Dairesi, Akyol ile ilgili davada anayasa’nın mülkiyet hakkının korunmasını düzenleyen 46. maddesi ve Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin başka makamlara devredilmiş olduğunu belirterek yürütmeyi durdurdu. Akyol’un avukatı Mehmet Horuş, yürütmeyi durdurma kararının ilgili Bakanlar Kurulu kararını da kapsadığını belirtti. (Enis Tayman- Radikal)