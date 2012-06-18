T24 LogoT24 Logo
Çevre

HES için 'el koyma' kararı durduruldu

Danıştay 6. Dairesi, Elazığ Peri Suyu üzerinde yapılacak Pembelik Barajı’ndaki bazı acele kamulaştırmalar aleyhine açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi

18 Haziran 2012 15:04

Danıştay, anayasadaki mülkiyet hakkına da işaret ederek Peri Suyu'nda HES için yapılan 'acele kamulaştırma'ları durdurdu.

Danıştay 6. Dairesi, Elazığ Peri Suyu üzerinde yapılacak Pembelik Barajı’ndaki bazı acele kamulaştırmalar aleyhine açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar uyarınca EPDK’nın dava sonuçlanıncaya kadar acele kamulaştırma yapması engellenmiş oldu. Danıştay, kararda Bakanlar Kurulu’nun acele kamulaştırma yetkisini başka bir kuruma devretmesini de uygun bulmadı.

Esas olarak savaş sırasında kullanılmak üzere 1939’da Bakanlar Kurulu’na verilen “el koyma” yetkisi önce 1983’teki Kamulaştırma Kanunu’na girdi. Bakanlar Kurulu 2004’te de bu hakkı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na (EPDK) devretti. EPDK, bu yetkiyi enerji, madencilik, doğalgaz ve petrol sektörlerinde kullanmaya başladı. Bu yöntem, daha önce Mersin’de Özgürlük, Çilek ve Çay mahallelerinde kentsel dönüşüm amacıyla, İzmir-Efemçukuru ve Uşak-Eşme’de de siyanürlü madencilik projelerinde kullanıldı. Ayrıca Hasankeyf, Amasya-Taşova ve Dersim’deki HES ve baraj projelerinde de aynı yönteme başvuruldu.
Son olarak Elazığ’daki Peri Suyu üzerine yapılacak Pembelik Barajı için Karakoçan’a bağlı Akkuş Köyü’nde de aynı uygulamaya başvuruldu ve köylü Hasan Akyol’a ait taşınmaza acele kamulaştırma yoluyla el konulmuşdu. Danıştay 6. Dairesi, Akyol ile ilgili davada anayasa’nın mülkiyet hakkının korunmasını düzenleyen 46. maddesi ve Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin başka makamlara devredilmiş olduğunu belirterek yürütmeyi durdurdu. Akyol’un avukatı Mehmet Horuş, yürütmeyi durdurma kararının ilgili Bakanlar Kurulu kararını da kapsadığını belirtti. (Enis Tayman- Radikal)

ETİKETLER

HESElazığPeri suyu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24