Her şey 4 yıl önce yüklenen bu fotoğrafla başlamıştı

Instagram’ın kurucularından biri olan ve halen şirketin CEO’luğunu yürüten Kevin Systrom, bundan dört yıl önce, 16 Temmuz 2010 tarihinde Instagram’daki ilk paylaşımı gerçekleştirmişti.

Instagram CEO’su kız arkadaşının ayaklarının önüne yatan bir Golden Retriever’ı gösteren fotoğrafı Kaliforniya eyaletinin Baja kentinde çekmişti.

O günden bu yana etkileyici bir büyüme gösteren Instagram’da yapılan paylaşım sayısı 20 milyarı aşmış durumda. 2012 yılında Facebook bünyesine katılan Instagram’da her gün ortalama 60 milyon fotoğraf ve video paylaşılıyor. Fotoğraf merakının geniş bir kitleye yayılmasında önemli bir rol oynayan Instagram, en önemli sosyal medya platformları arasında sayılıyor.



İşte o ilk fotoğraf: