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'Hero' tişörtü giyen gence 5 yıla kadar hapis istemi

Emirhan Baysal'ın 'FETÖ' propagandası yaptığı ileri sürüldü

22 Ekim 2017 19:19

Darbe girişimi davasının görüldüğü duruşma salonuna 'Hero' yazılı tişörtle girmek isterken gözaltına alınan Emirhan Baysal hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Mahmut Arslan tarafından hazırlanan iddianamede, Baysal'ın ‘FETÖ’ propagandasını yaptığı iddia edilerek, 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimine ilişkin 13 Temmuz'da Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Gökhan Güçlü'nün üzerinde İngilizce 'Hero (kahraman)' yazan tişörtle girdiği hatırlatıldı. Sanık Güçlü'nün duruşmadan çıkarıldığı belirtilen iddianamede, bu olayın yazılı ve görsel basında geniş yer bulduğu, üzerinde 'Hero' yazılan tişörtün FETÖ mensuplarınca propaganda aracı olarak kullanılmaya başlandığı savunuldu.

Anlamını bilmediğini söyledi

İddianamede ifadesine yer verilen Baysal, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim Baysal'ın duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ise ne anlama geldiğini bilmediğini ifade etti. 

Baysal hakkında yapılan tahkikat sonucunda "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı" iddiasına yer verilen iddianamede, Baysal'ın, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesince 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İlk duruşma, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Şubat 2018'de görülecek.

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