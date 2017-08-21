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Adalet Bakanı Gül: "Hero" tişörtü giyenlerin mağdur edildikleri iddiası doğru değil

"Terör örgütüyle ilişkisi olmayan iki sevgili "Hero" tişörtü giymiş ve hiçbir işlem yapılmadı"

21 Ağustos 2017 10:34

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı arayarak "Hero" tişörtü giyenlerin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak bilgi verdi. "Hero" tişörtü giyenlerin mağdur edildikleri iddiasının doğru olmadığını söyleyen Gül, "Bu konuda gelen ihbarları değerlendirmek ayrı bir şey, mağduriyet oluşturmak ayrı bir şey... Biz mağduriyet oluşmamasına özen gösteriyoruz" dedi.

Muğla'da görülmeye devam eden "Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi" davasında bir sanığın "HERO" (Kahraman) yazılı tişört giymesinin ardından, aynı tişörtü giyen onlarca kişi gözaltına alınmaya başlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Ahmet Hakan'a yaptığı açıklamaları şöyle: 

-“Hero” tişörtü giyenlerin mağdur edildiklerine dair iddialar doğru değil.

- Diyarbakır’daki olay şöyle gelişti: Vatandaşlardan bir ihbar gelince güvenlik güçlerimiz 
nedir diye bakıyorlar. Bırakın gözaltına almayı, herhangi bir 
işlem yapmadan serbest bırakıyorlar.

- Bu konuda duyarlıyız. Terör örgütüyle ilişkisi olmayan iki sevgili bir örnek “Hero” tişörtü giymiş, çocuğun üstünde “Hero” tişörtü varmış... Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapılmıyor.

- Bu konuda gelen ihbarları değerlendirmek ayrı bir şey, mağduriyet oluşturmak ayrı bir şey... Biz mağduriyet oluşmamasına özen gösteriyoruz.

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