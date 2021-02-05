Kedici Veteriner Hekimleri Derneği (KedVet) Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, İngiltere ve ABD’deki kedi ve köpekleri COVID-19 aşısı yaptırılması gerektiği yönündeki makalelere değinerek, “Herkesin içi rahat olsun. COVID-19, bugüne kadar kedi veya köpekten insanlara geçmedi, geçmiyor” dedi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, “İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi ve ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nden belki saygın ama kesinlikle hayvanları sevmeyen bilim insanlarının görüşüne göre; insanlara bulaştırmasınlar diye kedi köpeklere de COVID-19 aşısının yapılması gerekiyormuş. Bunlar, tamamen olasılıklar üzerine, hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan alelacele paylaşılan makaleler” eleştirisinde bulunan Dr. Özçetin, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ) verilerine göre bunun aksini kanıtlayan hiçbir bilimsel çalışma veya vaka bildirimi yapılmadı” diye konuştu.