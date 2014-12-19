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Yaşam
Deutsche Welle

'Herkese internet' projesi tamamlanıyor

Avrupalı uzay şirketi Arianespace'e ait Soyuz füzesi, Fransız Guyanası'ndaki Kourou üssünden başarıyla fırlatıldı. Füze, dünyanın en ücra köşelerine internet erişimi sunacak bir projeye ait uyduları yörüngeye taşıdı.

19 Aralık 2014 14:04


Soyuz füzesinin uçuşu planlandığı gibi 2,5 saat sürdü. Toplam 2 ton 800 kilo ağırlığındaki dört uydu yörüngeye bırakıldı. Uyduların öngörülen pozisyonlarına varmaları üç günü bulabilecek.

Arianespace'in yörüngeye taşıdığı uydular O3b Networks şirketine ait. Şirket, ismini "Other 3 Billion" (Geri Kalan 3 milyar) ifadesinden alıyor. Şirket, internet erişimi olmayan bölgelere hızlı internet sunmayı hedefliyor. Arianespace, proje kapsamında 2013'ten bu yana 8 uyduyu yörüngeye taşımıştı. O3b Networks ağını tamamlayacak diğer uyduların 2015'in ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor.

O3b Networks şirketini mali açıdan destekleyen kuruluşlar arasında Google, İngiltere merkezli HSBC Bankası ve Avrupa'nın küresel uydu ve yayıncılık operatörü SES de bulunuyor.

3 milyar kişiye hızlı internet erişimi

Proje Afrika, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'da 150'den fazla ülkede 3 milyardan fazla kişiye hızlı ve düşük maliyetli internet erişimi hizmeti sunmayı hedefliyor.

Arianespace, Kourou Üssü'nden fırlatılan son füzeyle bu yıl içinde toplam 11 füzeyi uzaya yollamış oldu. Arianespace'den verilen bilgiye göre 2014'te toplam ağırlıkları 80 tona ulaşan muhtelif uydu Dünya yörüngesine taşındı.

Ağırlıkla Ariane füzelerinin fırlatıldığı Kourou Üssü'nden zaman zaman Soyuz füzeleri de uzaya gönderiliyor. Soyuz, taşıma kapasitesiyle orta seviyede yüklerin taşınmasında kullanılıyor. Daha hafif yüklerin taşınmasında Vega ve Ariane 5 devreye giriyor. 4 milyar euroya geliştirilen yeni nesil füze Ariane-6'nın ise ilk uçuşunu 2020 yılında yapması öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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