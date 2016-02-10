'Herkese benden çay, Tayyip'e yok' pankartı açtığı iddia edilen 3 öğrencinin 4 yıl hapsi istendi

Ege Üniversitesi'nde 2 yıl önce çay zamlarını protesto etmek için öğrenciler kampus içindeki kafelerde eylem gerçekleştirmişti. Eylem esnasında İlyas Salman ve Şener Şen'in başrollerini paylaştığı Çiçek Abbas filmindeki bir replikten esinlenilerek "Herkese benden çay, Tayyip'e yok" pankartı asıldı. Pankartı asmış olduğu iddia edilen kişiler hakkında savcılık cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açtı.

Posta'da yer alan habere göre, Ege Üniversitesi’nde 2 yıl önce çay zamlarını protesto etmek için öğrenciler kampus içindeki kafelerde eylemler gerçekleştirdi. Eylem sırasında İlyas Salman ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı Çiçek Abbas Filmi’nden esinlenerek, yemekhane önüne çay makinesi getirerek ücretsiz çay dağıtıldı. Zamma mizahi bir dille dikkat çekmek için yine filmdeki bir replik değiştirilerek ’Herkese benden çay, Tayyip’e yok’ pankartı açıldı.

Polis, öğrenciler Muhammed K., Çiğdem G. ve Erdal K.’nin pankartı astıkları gerekçesiyle tutanak tuttu. Soruşturmayı yürüten savcı İzzettin Namal, öğrenciler hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettikleri iddiasıyla dava açtı.

İzmir 30’uncu Asliye Ceza Mhakemesi’nde görülen davaya tutuksuz yargılanan Muhammed K., Çiğdem G. ve Erdal K. ile avukatları Emre Durukan, Arzu Hazer ile Şule Arslan Hızal katıldı. Erdal K. suçlamaları kabul etmezken, "Ben Ege Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde öğrenciyim. Ben de ücretsiz çay verilen stantta çay içtim. O pankart yaklaşık 1.5 yıldır orada asılıydı. Bu pankartı ben asmadım, kimin astığını da bilmiyorum" dedi.

Çiğdem G. de "Pankartı ben asmadım. Bu konuda bana her hangi bir delil sunulmuş değildir. Suçsuzum. Pankart önceden beri orada duran bir pankarttı. Ayrıca ben bu pankartı halkımızca çok sevilen ’Çiçek Abbas’ filmine konu olmuş, bir sahne olduğunu, hakaret içermediğini düşünüyorum" dedi.

Diğer sanık Muhammed K. de "Pankart ile benim bir ilgim yok. Bildiğim kadarıyla pankart okulun açık olmadığı zaman asılmış. Hatta ben o dönemde okulda bile değildim. Ayrıca pankart içeriğinde hakaret olduğunu düşünmüyorum. Bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum, suçsuzum" diye savunma yaptı.

Polisten ilginç ifade: Sanıkları niye yakalamadığımı hatırlamıyorum

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru M.T., "Bu pankartı huzurda bulunan sanıklar birlikte oraya astılar, ben bizzat tanık oldum. Tutanağı Cumhurbaşkanı’na hakaret olduğunu düşündüğümüz için tuttuk. Biz amirlerimiz ve savcı beyin talimatı doğrultusunda hareket ederiz. Talimat almadığımız için o anda sanıklar hakkında işlem yapmamış olabiliriz. Aradan uzun zaman geçtiği için sanıkları niçin yakalamadığımı hatırlamıyorum" dedi.

Sanıkların avukatları diğer tanıkların da dinlenmesini talep etti. Hakim Mustafa Ali Çakır, bu talebi reddedip, karar için duruşmayı erteledi.