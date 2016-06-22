T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Herkes günde 45 dakika eline kâğıt kalem ya da fırça almalı!

Bilim insanları, sanatla ilgilenmenin stres hormonlarını azalttığını söylüyor

22 Haziran 2016 00:28

Sanatın herkes üzerinde stres azaltıcı etkisi olduğu kanıtlandı.

Science Daily'nin haberine göre; ister dahi çocuk ol ister Cin Ali'den öteye geçeme, sanatın hemen hemen herkeste stres üreten hormonları azalttığı bir gerçek.

ABD'de Philadelphia'da bulunan Drexel Üniversitesi'nin 18-59 yaş arası 39 yetişkinle yaptığı araştırmaya göre, sadece sanata yatkın olan kişilerin değil, herkesin günde kırk beş dakika eline kağıt kalem ya da fırça almasının, vücudun strese karşı tepki olarak gösterdiği kortizol hormonu seviyelerini düşürdüğü fark edildi.

Araştırmalar doğrultusunda merak edilen ise, lise ve üniversite öğrencilerinin akademik hayatlarında yaşadıkları strese aslında bu tip bir sanatsal aktivitenin yardımcı olup olamayacağı.

 

 

 

 

ETİKETLER

sanatın iyileştirici etkisimutluluk hormonusanatsal aktivitelerstresstres çaresi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24