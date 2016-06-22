Herkes günde 45 dakika eline kâğıt kalem ya da fırça almalı!

Sanatın herkes üzerinde stres azaltıcı etkisi olduğu kanıtlandı.

Science Daily'nin haberine göre; ister dahi çocuk ol ister Cin Ali'den öteye geçeme, sanatın hemen hemen herkeste stres üreten hormonları azalttığı bir gerçek.

ABD'de Philadelphia'da bulunan Drexel Üniversitesi'nin 18-59 yaş arası 39 yetişkinle yaptığı araştırmaya göre, sadece sanata yatkın olan kişilerin değil, herkesin günde kırk beş dakika eline kağıt kalem ya da fırça almasının, vücudun strese karşı tepki olarak gösterdiği kortizol hormonu seviyelerini düşürdüğü fark edildi.

Araştırmalar doğrultusunda merak edilen ise, lise ve üniversite öğrencilerinin akademik hayatlarında yaşadıkları strese aslında bu tip bir sanatsal aktivitenin yardımcı olup olamayacağı.