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Hercai dizisinde ayrılık!

19 Mart 2021 14:44

Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterini canlandıran Serhat Tutumluer, yeni bölümlerde ekranlarda olmayacak.

Atv ekranlarında yayınlanan, başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştıkları Hercai dizisinde, Hazar Şadoğlu karakterine hayat veren oyuncu Serhat Tutumluer diziye veda etti. 

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümünden beri dizide yer alan Tutumluer, Mia yapımlı projeden ayrılacak. Pazar günleri izleyiciyle buluşan diziye Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası da veda etmişti.

Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercia’nin ilk bölümü Youtube’ta '30 milyon izlenme'yi geçerek rekor kırmıştı.

Dizinin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor. 

 

hercaiHazar ŞadoğluSerhat Tutumluer
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