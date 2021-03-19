Hercai dizisinde ayrılık!

TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk bölümünden beri dizide yer alan Tutumluer, Mia yapımlı projeden ayrılacak. Pazar günleri izleyiciyle buluşan diziye Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu Taşanlar ve Oya Unustası da veda etmişti.

Yayınlandığı ilk günden itibaren reytinglerde üst sıralarda yer alan Hercia’nin ilk bölümü Youtube’ta '30 milyon izlenme'yi geçerek rekor kırmıştı.

Dizinin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök, Feride Çetin ve Cahit Gök paylaşıyor.