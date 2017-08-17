Herakles lahdi Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleri sonucunda İsviçre'den iadesi konusunda anlaşmaya varılan Herakles lahdi, 6 Eylül'de Türkiye'ye getirilecek.

Türkiye'den yıllar önce yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan binlerce tarihi eser Bakanlık öncülüğünde Anadolu topraklarına döndürülürken, en son mart ayında İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Herakles lahdinin Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırıldı.

2010'da Cenevre serbest limanında, İsviçreli yetkililerin envanter kontrolü sırasında el konulan Herakles lahdinin Türkiye'ye getirilme süreci netleşti.

Buna göre, geçmişi milattan önce 2'nci yüzyıla kadar uzanan ve 1960'lı yıllarda Türkiye topraklarından kaçırıldığı tespit edilen lahit, 6 Eylül 2017'de Türkiye'ye getirilecek.

Kaçırılan eserler adım adım izleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye'nin yurt dışına kaçırılmış çok sayıda eseri bulunduğunu belirtti.

Kültür alanındaki en önemli mücadelelerden birisinin bu alanda verildiğini söyleyen Kurtulmuş "Bakanlık uzmanları tabir yerindeyse bir 'hafiye' gibi,kaçırılan eserlerin takipçisidir. Uluslararası alandaki bütün hukuki mekanizmaları çalıştırarak kaçırılan tarihi eserleri adım adım izliyor, bu nadide eserleri kültür envanterimize kazandırmaya gayret ediyoruz." dedi.

Antalya Müzesinde sergilenecek

Hali hazırda Cenevre Üniversitesi Sanat ve Tarih Müzesinde bulunan ve 50 yılı aşkın bir süre sonunda yeniden ait olduğu topraklara getirilecek Herakles lahdi, 6 Eylül'de Bakanlık uzmanlarının denetiminde söz konusu müzeden teslim alınacak.

Tarihi eser, Türkiye'ye getirilişinin ardından Antalya Müzesi Müdürlüğüne teslim edilecek ve burada sergilenmeye başlanacak.