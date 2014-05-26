Başbakan Tayyip Erdoğan, Okmeydanı’nda yaşanan gerilime ilişkin, “O bölge ne yazık ki, DHKP-C terör örgütü başta olmak üzere bazı terör örgütlerinin kuluçka yuvası haline geldi. Tabii gereği yapılacak” dedi.

“Pensilvanya, gerilimlerin tam göbeğinde. Şu anda hangi taşı kaldırsan altında o çıkıyor” ifadelerini kullanan Erdoğan, Almanya dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Okan Müderrisoğlu’nun Takvim gazetesinde yer alan haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

‘Alevilerle aramızda bir yeknesaklık yok’

Almanya’da Alevi birliklerinin düzenlediği eylemlere ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Alevi vatandaşlarımızın arasında aslında Türkiye'de yeknesaklık yok. Farklı gruplar var. Almanya'dakilerin durumu ise Türkiye'deki Alevi vatandaşlarımızdan farklı. İsim vermeyeceğim ama bir ara CHP'den aday olmak isteyen, başarılı olamayan bir kişi var. Almanya'da bu işi kurcalayan o. Türkiye ile bunların kopuk olması oradan geliyor. Şu anda bizim Alevi vatandaşlarımızdan oy noktasında ciddi destek aldığımızı söyleyemem. Ama CHP'den sonra yine en fazla desteği biz alıyoruz. Yüzde 70'in üzerinde CHP'nin aldığı bir destek var. Biz yüzde 9 civarında destek alıyoruz” şeklinde konuştu.

‘Okmeydanı terör örgütlerinin kuluçka yuvası oldu’

Okmeydanı'ndaki son hadiselerde hayatını kaybeden iki gencimizin aslında ikisi Alevi değil, sadece biri Alevi. Fakat o Alevi gencimizin herhangi bir olaya karışmışlığı yok. Sadece cemevindeki bir cenaze törenine gitmiş, o sırada oluyor hadise. Diğerinin de hiç alakası yok. Ben, her iki gencimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Böyle bir eylem ortaya konulmamış olsa, bu durum söz konusu olmayacaktı. O bölge ne yazık ki, DHKP-C terör örgütü başta olmak üzere bazı terör örgütlerinin kuluçka yuvası haline geldi. Tabii gereği yapılacak.

‘Her taşın altından Pensilvanya çıkıyor’

Pensilvanya, gerilimlerin tam göbeğinde. Şu anda hangi taşı kaldırsan altında o çıkıyor. Bu denli işin içinde. Farklı dini gruplarla dinler arası diyalog kurabilen Pensilvanya, kendi ülkesinde Müslüman kardeşleri ile diyaloğu kuramamış, onları çok farklı bir şekilde itham etmeye başlamıştır.

Pensilvanya'daki zatın arkasında, izinde olanlardan bazılarının yavaş yavaş Türkiye'den kaçmaya başladıklarını görüyoruz. Ulusal birliğimizi, güvenliğimizi tehdit eden böyle bir yapılanmayı çökertmezsek ülkemizin geleceği için çok ciddi sıkıntı verecektir.

Başbakan Erdoğan, Okmeydanı'nda başından vurularak hayatını kaybeden Uğur Kurt'un babası Kemal Kurt ile dün telefon görüşmesi yaptı. Uğur Kurt'a rahmet, aileye de sabır dileyen Erdoğan, olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Kemal Kurt'un da Başbakan'a teşekkür ettiği, alile olarak olayın aydınlatılmasını beklediklerini dile getirdiği öğrenildi. Başbakan ayrıca bombalı saldırıda hayatını kaybeden Ayhan Yılmaz'ın ailesi ile yaralı polis memurlarını da aradı.