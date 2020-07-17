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'Her şey çok güzel olacak' sloganını bulan Berkay'dan Selvi'ye: FETÖ ile fotoğrafları bulunan yazarın, beni ve FETÖ'yü yan yana getirmesi trajikomik

17 Temmuz 2020 16:13

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçim sloganı olan “Her şey çok güzel olacak” sloganının çıkışına sebep olan Berkay Gezgin, sloganı FETÖ ile ilişkilendiren Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'ye "Daha önce FETÖ ile fotoğrafları bulunan yazar Abdülkadir Selvi'nin yazısında beni ve FETÖ'yü yan yana getirmesi son derece trajikomik" dedi. 

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