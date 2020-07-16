Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, darbeyi önleyen Erdoğan’ı suçlarken FETÖ’yü aklıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki "Erdoğan FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağıdır. Bunu anlamamak için beyinsiz olmak lazım" sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu, darbeyi önleyen Erdoğan’ı suçlarken FETÖ’yü aklıyor" görüşünü savundu.

Selvi, "Demokrasi tarihimiz aynı zamanda darbeler tarihi. Talat Aydemir olayını ayrı tutarsak hep darbeciler kazandı. Menderes canıyla ödedi. Demirel iki kez şapkasını alıp gitmek zorunda kaldı. Erbakan istifa etti. Darbe çok da darbeye direnen lider olmadı. Ta ki 15 Temmuz’a kadar. Erdoğan, darbeye karşı direnen ilk cumhurbaşkanı oldu. Darbelerle mücadele tarihinde ders olarak okutulacak bir mücadele verdi. Erdoğan aynı zamanda halkı ile birlikte mücadele verip darbecileri başarısızlığa uğratan ilk cumhurbaşkanı oldu. Şimdi 15 Temmuz’da FETÖ darbesini püskürten bir lidere çıkıp FETÖ’nün siyasi ayağı demek doğru olmuyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi, O zaman Menderes de 27 Mayıs’ın siyasi ayağı mıydı? Demirel de 12 Mart ve 12 Eylül’ün siyasi ayağını mı oluşturuyordu? Şimdi Erbakan’a '28 Şubat’ın siyasi ayağı' mı diyeceğiz. Bu yaklaşım darbecileri temize çıkarırken darbenin mağdurlarını kirletmeye çalışmaktan başka bir anlam taşımıyor.Darbeyi önleyen Erdoğan’a FETÖ’nün siyasi ayağı demek, 15 Temmuz’u kontrollü darbe ilan etmek, elinde 15 Temmuz’un kanı olan FETÖ’yü aklamaktan başka bir anlamı olmaz. Kılıçdaroğlu, darbeyi önleyen Erdoğan’ı suçlarken FETÖ’yü aklıyor." ifadesini kullandı.

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