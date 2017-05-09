Her şey bir yemekle başladı; 63 yaşındaki moda ikonu

Sıradan bir üniversite hocasıyken bir anda moda ikonu haline gelen 63 yaşındaki Lyn Slater, moda dünyasındaki yaş takıntısına karşı savaş açtı.

ABD’deki Fordham Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Lyn Slater, New York Moda Haftası esnasında, defilelerin yapıldığı Lincoln Center’ın yakınında bir arkadaşıyla öğle yemeği yerken hayatının tamamen değişeceğinin farkında değildi.

Yabancı gazeteciler, etrafını sardıkları 63 yaşındaki Slater’ı moda ikonu zannederek fotoğraflarını çektiler.

Yanlışlıkla ikon haline gelen Slater, ‘Accidental Icon’ (Kazayla İkon) adıyla bir blog açtı.

Ünlenen blogu sayesinde Slater, dünyada ve moda endüstrisindeki yaş takıntısına karşı sesini yükselten biri haline geldi.

Kendine has giyim tarzıyla beğeni toplayan Slater, “Moda ve stilim, yaştan dolayı görünmez hale gelinmeye karşı mücadele etmemde yardım ediyor” dedi.

“Kendi kıyafetleriniz içinde kendinizi rahat hissediyorsanız kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yok” diyen Slater, şimdi, dünyanın en önemli modellik ajanslarından biri olan Elite’e kayıtlı ve Mango, Uniglo gibi pek çok marka için modellik yapıyor.

Slater’ın Instagram'da 150 bin takipçisi bulunuyor ( Kaynak: NTV)