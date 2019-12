'Her semte bir tiyatro'

'Şehir Tiyatroları' Kıbrıs'ta sahne alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, amaçlarının İstanbul'un her semtine bir tiyatro sahnesi kazandırmak olduğunu bildirdi. Kadir Topbaş, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen, "Yeni Dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları" konulu basın toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul'un birçok problemine çözüm üretirken kültür sanat etkinlikleri konusundaki çalışmaları ve yatırımları aynı paralellikte yaptıklarını söyledi.Bu dönemde kültür sanat, yeni sahneler kazandırmak adına ciddi mesafeler katettiklerini belirten Topbaş, bunun kentin nüfusu dikkate alındığında az olduğunu ancak geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok yol alındığını ifade etti. Harbiye Muhsin Ertuğrul ve Kongre Vadisi Projesi'ne 217 milyon YTL'lik yatırım yapıldığını aktaran Topbaş, burada 3 bin 500 kişilik bir oditoryum, sergi salonları ve yenilenen Muhsin Ertuğurul Sahnesinin yer aldığını kaydetti.Topbaş, 13 milyon YTL'ye mal olan ve tiyatro sahnesi 1500 metrekareden 3 bin 500 metrekareye çıkan Muhsin Ertuğrul Sahnesinin 29 Ekim 2009'da perdelerini açacağını, biletlerin de Ocak itibariyle satışa sunulacağını söyledi. Harbiye'de Yapı Endüstri Merkezinin bulunduğu binada Harbiye Sahnesinin açılacağını dile getiren Topbaş, bunun İstanbul'un önemli sahnelerinden biri olacağını belirtti.Topbaş, 5 milyon YTL'lik yatırımla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosunun da yenilendiğini ifade etti.Önem verdikleri projelerden birinin Beyoğlu Sahnesi olduğunu anlatan Topbaş, şehir tiyatroları yetkililerinden aldığı bilgiye göre yapının ölçek ve boyutlarıyla Türkiye'de bir ilk olacağını aktardı.Topbaş, çok sayıda eserin katıldığı "Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışmasının" sonuçlandığını, burada bir ilki gerçekleştirerek jüride mimarların yanı sıra sanatçıların da yer aldığını, komplekste 600 kişi kapasiteli büyük bir salon, deneysel sahne ve çocuk tiyatrosu sahnesinin yer alacağını kaydetti. Bundan sonra tiyatro sahnesi yapacak kurumların Beyoğlu Sahnesini örnek alacağını anlatan Topbaş, "Katılımcı yönetim anlayışı dünyada olmazsa olmaz bir sürece girdi. Bu süreçte 'Ben yaptım oldu' olmaz. Birlikte yapmalıyız ki 'Ben yaptım oldu' denen sahnelerin tiyatroya elverişli olmadığını görüyoruz" diye konuştu.Topbaş, Beyoğlu Belediye Başkanı iken böyle bir proje için buraya talip olduğunu ancak kendisine verilmediğini sözlerine ekledi. Yapımı süren sahneler arasında Tepebaşı Dram Tiyatrosu ve Fatih Vatan Caddesindeki tiyatro sahnesi, Güngören ve Bahçelievler sahnelerinin yer aldığını kaydeden Topbaş, "Amacımız İstanbul'un her semtine bir sahne kazandırmak. Buna doğru gidiyoruz. Bunun bir anda olması mümkün değil" dedi.Topbaş, Fatih'te kazandırılacak ikinci tiyatronun 6 milyon YTL'ye mal olacağını, Reşat Nuri Sahnesinin çocuk tiyatrosuna dönüştürülme çalışmalarının olduğunu kaydetti.Bir mimarın proje çizerken mevcut tiyatroları incelediğini ve çizerken de bir tiyatrocu gibi düşünemediğini ifade eden Topbaş, her projenin mutlaka Şehir Tiyatroları denetiminden geçmesi gerektiğini söyledi.Topbaş, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi ile Fatih Reşat Nuri Sahnesinin yenilendiğini, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nin de yeniden inşa edildiğini anlattı. Topbaş, "4,5 yıllık görev süresi içerisinde 17 civarında kültür merkezi ve tiyatro sahnesi yaptık. Bu az değil, ancak çok daha fazlasına ihtiyaç var. Koltuk sayısını da 2290'dan 3105'e çıkardık" diye konuştu.Kadir Topbaş, ayrıca okullardaki kapalı spor salonlarında da Şehir Tiyatrolarının turneye çıkar gibi mobil ekipleri ile sahne almaları yönünde bir planlarının olduğunu açıkladı.Bu dönemde Türkiye'nin ilk Çocuk Tiyatrosunun açılacağını bildiren Topbaş, tiyatronun ölçek ve boyutlarının çocuklara uygun olarak hazırlandığını aktardı. Şehir Tiyatroları Vakfının da kurulacağını bildiren Topbaş, çocuklara yönelik iki yıllık eğitim programı sunulduğunu ve gençler için "Genç Günler" etkinliğinin düzenlendiğini dile getirdi. Şehir Tiyatrolarının 2014 yılında 100. yılını kutlayacağını ifade eden Topbaş, bu kapsamda Şehir Tiyatrolarının tarihinin yazılması çalışmalarına başlandığını belirtti. Topbaş, Türkiye'deki herkesi ellerindeki dokümanları kendilerine vererek bu çalışmaya destek olmaya çağırdı. Geçen sezon 500 bin olan seyirci sayının bu yıl artmasını istediklerini ifade eden Topbaş, "İnsanlar ne kadar çok temas ederse, biz de o kadar çok sahne yapmak durumunda kalırız" dedi.Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya, açıklanması gereken çok sayıda projeleri olduğunu, bu nedenle 16 Eylül'de Malta Köşkü'nde düzenlenecek basın toplantısıyla yeni dönem repertuvarını duyuracaklarını söyledi.Alkaya, "İstanbul, hak etmediği bir resimden hak ettiği bir döneme doğru adım attı. İstanbul, sanat binaları yoksuluydu. Öyle bir aşamaya geldi ki doğru sanat binaları konusunda zannediyorum kısa bir süre sonra İstanbul, Berlin, Roma ve Moskova gibi gelişmiş şehirlerle eziklik hissetmeden boy ölçüşebilecek" diye konuştu.Uluslararası ortak projeler yaptıklarını anlatan Alkaya, bu kapsamda Sırbistan, Danimarka, Slovenya ortak projesi olan "Mucize" isimli çocuk oyunun sahneleneceğini ifade etti.Alkaya, Kağıthane Sadabad Sahnesi içerisinde "Küçük Kemal Çocuk Tiyatrosu"nun Şubat 2009'da açılacağını, Gaziosmanpaşa Sahnesinin alt katındaki düğün salonunun da çocuk tiyatrosu sahnesine dönüştürüldüğünü söyledi.Kadir Topbaş'ın sanat danışmanı sanatçı Kenan Işık, 5 yıllık görev süresinde tiyatroya katkılarından dolayı Topbaş'a teşekkür etti. Işık, bu süreçte tiyatroların fiziksel anlamda iyileştirildiğini belirterek, "Biz, eski, köhne sahnelerde neredeyse yaratıcılığımızı yitirdik. Bu anlamda bu iyileştirme ile tiyatronun kendine özgü estetiği ve biçimi de değişecek" dedi.Konuşmaların ardından Kadir Topbaş, Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması'nda dereceye giren 3 maket ve Harbiye Muhsin Ertuğrul ve Kongre Vadisi maketi önünde projelerle ilgili bilgi verdi.