'Her şehidimize karşılık bir HDP milletvekili indirilmeli' ifadelerine takipsizlik kararı

10 Ağustos'ta sosyal medya hesabı üzerinden, "Bu iş böyle olmaz. Her şehidimize karşılık bir HDP milletvekili indirilmeli" paylaşımı nedeniyle HDP'li milletvekillerinin şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk'ün hakkında takipsizlik kararı verildi.

Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görevli olan, 'profesör' unvanlı öğretim üyesi Ahmet Atilla Şentürk, tepki çeken bu sözlerinin ardından kendisine tepki gösteren Facebook kullanıcılarına da hakaret ve tehditler savurmaya devam etmişti. Arel Üniversitesi de Prof. Dr. Şentürk hakkında soruşturma açıldığını ve sonuçlanıncaya kadar profesörün uzaklaştırılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

'İfadelerim bazı kişiler tarafından art niyetli yorumlanıp farklı yerlere çekildi'

Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Şentürk, savcıya verdiği ifade de "İndirilmeli" ifadesinin öldürmek anlamı taşımadığı, "mevkiden düşürmek" anlamına geldiğini öne sürmüştü. Şentürk ifadesinde, "Son zamanlarda artan terör olayları halkımız gibi beni de derinden etkiledi. Bu konuda öğretim üyesi olarak duyarsız kalmam mümkün değildi. İfadelerim bazı kişiler tarafından art niyetli yorumlanıp farklı yerlere çekildi. 'Her şehidimize karşılık bir HDP milletvekili indirilmeli' cümlesindeki 'indirilmeli' kelimesinin anlamı menfi (öldürmek) bir anlam taşımamaktadır. Mevcut Türkçe sözlükteki anlamı, 'faaliyetinden men etmek, görevden almak, mevkiinden düşürmektir " şeklinde konuşmuştu.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Profesör Dr. Ahmet Atilla Şentürk'ün yaptığı savunmasın da dile getirdiği, "İndirilmeli" kelimesini öldürmek anlamında değil 'faaliyetinden men etmek, görevden almak, mevkiinden düşürmek' anlamında kullanıldığına kanaat getirdi. Suçun unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Profesör Ahmet Atilla Şentürk hakkında, HDP Milletvekilleri Garo Paylan, Filiz Kerestecioğlu, HDP Grubu ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği, 12 Ağustos'ta savcılığa giderek, Şentürk'ün Facebook'taki kişisel hesabında yaptığı, "Bu iş böyle olmaz. Her şehidimize karşılık bir HDP milletvekili indirilmeli" paylaşımı ile "Suç işlemeye tahrik", " Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarını işlediğini öne sürülerek, Şentürk hakkında, soruşturma başlatılıp dava açılmasını talep etmişlerdi.