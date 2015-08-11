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'Her şehide karşılık bir HDP'li milletvekili indirilmeli' diyen profesör görevinden uzaklaştırıldı

Prof. Ahmet Atilla Şentürk, sözlerinin arkasında durduğunu söyledi

11 Ağustos 2015 16:04

Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde görevli olan, 'profesör' unvanlı öğretim üyesi Ahmet Atilla Şentürk, sosyal medyadan "Her şehide karşılık, bir HDP'li vekilin indirilmesini" önerdi. Üniversite jet bir kararla Şentürk'ü uzaklaştırdı.

Şentürk tepki çeken bu sözlerinin ardından kendisine tepki gösteren Facebook kullanıcılarına da hakaret ve tehditler savurmaya devam etti.

Arel Üniversitesi, Prof. Dr. Şentürk hakkında soruşturma açıldığını ve sonuçlanıncaya kadar profesörün uzaklaştırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Divan Şiiri, eski Türk ve Osmanlı edebiyatı gibi konularda çok sayıda kitabı bulunan ve klasik Türk edebiyatı için önemli akademisyenlerden biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, kendisine ait Facebook hesabına, “Bu işböyle olmaz. Her şehidimize karşılık bir HDP milletvekili indirilmeli” diye yazdı.

Bu sözlere birçok Facebook kullanıcısından tepki gelirken, Şentürk sözlerinin arkasında durdu ve bu kez de şunları yazdı:

“Ağzının salyasını akıtarak sabahlara kadar hırlayan, tehdit mesajları yazan pkk ve hdp köpekleri! Bu ülke bütün kudurmalarınıza karşılık hala susuyorsa, insanımızın asaletindendir. Siz bu muameleye layık değilsiniz. Millet belki insan sıfatına girersiniz diye meclise soktuğunuz o militanlara bir fırsat vermek istedi. Ama görüyoruz ki siz bu dilden anlamıyorsunuz. Yarın insanımız öfkesini tutamayıp tükürmeye başlarsa sizi boğulmaktan kim kurtaracak.”

Arel Üniversitesi ise konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk'ün 10.08.2015 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama nedeniyle hakkında disiplin soruşturması açılmış ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar üniversitemizden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir."

 

'İndirmek' başka anlama da geliyormuş

 

Hürriyet gazetesinin ulaştığı Prof. Dr. Ahmet Atilla Şentürk, konu hakkında fazla konuşmak istemediğini belirterek, “Nasıl anlaşılırsa öyle yorumlansın. Yani indirmek aynı zamanda biliyorsunuz milletvekilliğini düşürmek demektir. Bu Türkçe’nin çok açık bir ifadesi. Fazla bir önemi yok, konuşmak istemiyorum. İndirme fiilinin ne anlama geldiğini Türkçe’de açıklarsınız. İndirme kelimesi milletvekilliğini düşürmek anlamına da geliyor” dedi.

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