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Kültür-Sanat

Her sahnenin 6 versiyonu var; seyircinin tepkisine göre değişen film çekildi

Deneyin, sinema sektöründe devrim yaratabileceği ileri sürülüyor

28 Mayıs 2018 18:39

Nottingham Üniversitesi nöroloji ve bilgisayar bilimleri uzmanları, seyircilerin kafalarına takılan kasklarla filmin gidişatına ilişkin isteklerini tespit edip buna göre konusu değişen bir film çekti. Bilim insanları, EEG denilen cihazla alınan verileri anlık olarak değerlendirip seyircinin reaksiyonuna göre filmi yeniden kurguladı.

Üniversitenin, seyircinin tepkisine göre değişecek ilk filmi 'The Moment' adını taşıyor. 7 Haziran'da, Sheffield Belgesel Festivali kapsamında seyirci ile buluşacak film için karavandan dönüştürülmüş küçük bir sinema salonuna EEG cihazları konuldu ve seyirci kaskları hazırlandı.

Her sahnede 6 seçenek

Seyircinin ilgisi azaldığında bunu fark edip değişen filmin konusu ise toplumdan kaçmak için beyin kontrolü teknolojisine sığınan 2 kişinin öyküsü. Filmde her sahnenin 6 farklı versiyonu var ve bu versiyonlar diğerine geçtiğinde kopukluk yaratmıyor. Deneyin, sinema sektöründe devrim yaratabileceği ileri sürüldü.

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