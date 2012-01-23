T24

CHP, Suriye’deki olayların ekonomik ve sosyal yaşamına etkilerini belirlemek ve alınması gereken önlemleri belirlemek için Mardin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş ve Osmaniye’yi ziyaret edecek.Sınır bölgesinde yer alan illerde temaslarda bulunacak CHP heyeti, elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacak. Program kapsamında CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven, Niğde Milletvekili Doğan Şafak, bir heyetle incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e geldi. Önce parti teşkilatını ziyaret eden heyet, İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, Merkez İlçe Başkanı Hıdır İnal ve partililer tarafından karşılandı.Parti binasında konuşan Millevekili Hülya Güven, Suriye sınırda sadece ekonomik gelişmeleri değil olayları aynı zamanda sosyal açıdan da değerlendireceklerini söyledi. Güven, 3 ay önce Suriye’ye gezi yaptığını belirterek, şöyle dedi:Suriye’de yaşayanlar ’Bizim sorunumuz yok’ diyor. Hakikaten onun içim bizim Suriye’nin içişlerine karışmamız gibi bir durumun olmaması lazım. Bizde nasıl PKK sorunu varsa, onlar da muhakkak bazı sorunlar olacaktır. Mesela bizde PKK sorunu var. Askerlerimiz şehit oluyor. Her iki taraftan da şehitlerimiz oluyor. Bunun için başka bir ülkenin gelip bizim içişlerimize müdahale etmesi doğru mu? Değil tabii ki bunun için de bizim Suriye’ye doğrudan müdahale etmemiz doğru değil.