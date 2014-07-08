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Yaşam

Her gün binlerce İstanbullu'nun kullandığı Unkapanı Altgeçidi çöküyor!

Binlerce insanın altından ve üstünden geçtiği, işyerlerinin bulunduğu Unkapanı alt geçidi alarm veriyor

08 Temmuz 2014 10:49

İstanbul Fatih’te her gün binlerce kişinin kullandığı "Bisikletçiler Çarşısı" olarak da bilinen Unkapanı Altgeçidi’nde (Haşim İşcan Geçidi) geçidin tavan kirişlerini parçalanıyor. Esnafın da şikâyetçi olduğu “ölüm geçidi” için mühendisler odası “Önlem alınmazsa her an yıkılabilir!” uyarısı yaptı.

İstanbul’un en kalabalık trafik noktalarından olan Unkapanı-Galata köprüsü istikametindeki araç üst geçidi tehlike saçıyor.

Sürücülere korku dolu anlar yaşatan trafik üst geçidi, bakımsızlıktan dökülüyor. 3.70 metreden yüksek otobüs kamyon ve çekiciler geçidin kirişlerine takılıyor.  Son olarak iki katlı yolcu otobüsü geçidin altından geçerken hem araçları hem de yolcuları tehlikeye attı.

 

Kirişleri paramparça

 

Kamil Maman’ın Bugün’deki haberine göre, İstanbul’un Fatih, Bahçelievler ve Eyüp gibi ilçelerinden Taksim’e gidiş güzergâhında bulunan alt geçidin yapım tarihi bile tam olarak bilinmiyor.

Üzerinden geçen binlerce aracın baskı uyguladığı geçidin, altından geçen ve tavan yüksekliği 3.70 metre üzerinde olan araçlar kirişlere sürtünerek geçebiliyor.

Geçidin alt kısmında bulunan 10 iş yeri de yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Geçidin uzun zamandır bu şekilde olduğunu söyleyen esnaf “Burası üzerinden geçen araçların yükünü taşıyacak seviyede değil, her an yıkılabilir. Ağırlığı taşıyan demirler paramparça olmuş zaten.  Buna rağmen hâlâ burası araç trafiğine kapatılmıyor” dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe de “Araçların ve yayaların geçtikleri geçitlerdeki kiriş ve kolanların kırılmasıyla altından geçen insanların ve araçların üzerine beton parçaları düşebiliyor. İstanbul’un birçok yerinde köprülerde ve alt geçitlerde ciddi yıpranmalar var” ifadelerini kullandı.

 

Felakete sebep olacak

 

BARAN­DER Yapı Komisyonu Başkanı Deniz Gürel: Alt geçidin taşıyıcı kirişleri, zamanla çarpma ve sürtünme ile (beton ve donatı) hasarlı hale gelmiş. Özellikle donatının ortaya çıkması sonucu direkt hava ile temasından (pas payının kaybolması) dolayı korozyona sebep olmuş. Bu yapının bir felakete sebebiyet vermeden acilen yıkılması gerekir.

 

Acilen yıkılması gerekir

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Uzunoğlu: Kirişlerin demirleri parçalanmış ve dışarıdan görüldüğü gibi korozyona uğramış. Aynı zamanda araçların çarpmasından dolayı beton işlevini bitirmiş. Demirler tamamen iflas etmiş ve bu geçit çökme noktasında. Buranın acilen ele alınması ya da yıkılması lazım. Bu şartlarda araç trafiğinin kesinlikle durdurularak bu geçidin kullanılmaması gerekiyor. Normalde şehir merkezlerinde geçitlerin yüksekliği 4 metrenin üzerinde olması gerekiyor. 3 metre 70 cm yazmışlar ama bu geçidin boyu ondan da alçak. TIR’ların yüksekliği 4 metre civarında zaten.

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