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Sağlık

Her gün doğum kontrol hapı kullanmak tarihe karışabilir, bilim insanları ayda bir kez alınması yeterli olacak bir ilacın üzerinde çalışıyor

07 Ocak 2020 14:53

Bilim insanları türünün dünyada tek örneği, ayda sadece bir kez almanız yeterli olacak, doğum kontrol hapını geliştiriyor.

Hapı geliştiren Massachusetts Institute of Technology (MIT) ekibi, hapın üç ila beş yıl içinde piyasaya sürüleceğini belirtiyor.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, Bulgularını Science Translational Medicine adlı bilimsel yayında yayımlayan araştırmacılar, günlük dozu almayı unutan kadınların (ki kazara hamileliğe neden olabiliyor) ve günlük haplara erişim imkanı olmayan gelişmekte olan dünya ülkelerindeki kadınların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Giovanni Traverso, "Birçokları için buna inanmak güç olabilir. Ancak klinik öncesi verilerimiz bizi bu yolda cesaretlendiriyor" diyor.

Hapın jelatin kaplı kapsülü, MIT'nin esasen HIV ve sıtma ilacı kullananlar için geliştirdiği "yıldız şekilli" özel taşıyıcı sistemi temel alacak.

Yıldız şekli, ilacın yavaş dağıtımına imkan tanıması sebebiyle önem taşıyor. Böylece, üç haftalık doğum kontrol ilacı tek seferde alınabilecek ve midede kalarak vücut tarafından yavaş yavaş emilecek.

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