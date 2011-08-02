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Yaşam

HER GÜN 2 BİN KİŞİYE İFTAR ANKARA (A.A)

02 Ağustos 2011 12:45

-HER GÜN 2 BİN KİŞİYE İFTAR ANKARA (A.A) - 02.08.2011 - Türkiye Diyanet Vakfının, Ankara'da her gün 2 bin kişiye iftar vereceği bildirildi. Türk Diyanet Vakfı Genel Müdür Vekili İsmail Parlakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu sene de ramazanda Kocatepe Camisi'nin altında iftar sofrası kurduklarını belirtti. Ramazanın müminler için af, mağfiret, rahmet, bereket ve sosyal dayanışma ve yardımlaşma ayı olduğunu ifade eden Parlakoğlu, bu ayın atmosferine uygun olarak eski gelenekleri yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti. Ramazanda, birlikte oruç açmayı ve bu hazzı toplumun değişik kesimleriyle, çeşitli meslek mensuplarıyla paylaşmayı vakıf olarak bir gelenek haline getirdiklerini vurgulayan Parlakoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kocatepe Camisi'nin altında kurdukları iftar sofrasında, her gün 2 bin kişiye 4'er çeşitten oluşan yemek dağıtacaklarını ifade ederek, yemeğe herkesin katılabileceğini bildirdi.

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