Her gün 16 bin çocuk hayatını kaybediyor



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) çocuk ölümleriyle ilgili yayınladığı son rapora göre 1990'dan bu yana çocuk ölümleri neredeyse yarıya indi. Ancak hala Birleşmiş Milletler'in 2015 yılı itibariyle ölümlerin üçte iki oranında azaltılması hedefine ulaşılabilmiş değil. Rapor, beş yaş altında hayatını kaybeden çocuk sayısını yılda 5 milyon 900 bin olarak açıkladı. Bu tablo dünyada hala her gün 16 bin çocuğun beş yaşına ulaşamadan hayata veda ettiğine işaret ediyor.

Rapora göre beş yaş altı çocuk ölümlerinin başlıca sebepleri arasında erken doğum, hamilelik ve doğumdan sonra meydana gelen komplikasyonlar, sıtma ve hayati tehlike arz eden enfeksiyonlar bulunuyor. Ölümlerin neredeyse yarısı ise yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor.

Önlenebilir sebepler

Rapor, çocuk ölümlerinin yüzde 45'inin bebeklerin dünyaya gelmesinden sonraki ilk 28 gün içinde vuku bulduğunu ortaya koyuyor. Bir milyon kadar bebek ise dünyaya gözlerini açtığı gün hayatını kaybediyor. UNICEF Genel Direktör Yardımcısı Geeta Rao Gupta, 2000 yılından bu yana birçok ülkede beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinde önemli düşüşler gözlense de hala çok sayıda çocuğun önlenebilir sebeplerden hayatını kaybettiğinin altını çizdi.

Gupta'nın yanı sıra UNICEF Almanya Genel Direktörü Christian Schneider de ölümlerin sebeplerine dikkat çekti. Schneider, ‘‘Erken ölümler genellikle çok basit araçlarla engellenebiliyor. Örneğin bizim Almanya'da çok kolay erişimimizin olduğu temiz su, aşı ve doğum sırasında ve sonrasında yeterli bakım gibi'' şeklinde konuştu.

Hedefe ulaşan yoksul ülkeler

UNICEF'in raporu en fazla çocuk ölümünün ise Güney Afrika ve Güney Asya'da görüldüğüne işaret ediyor. Örneğin Angola’da doğan her 1000 çocuktan 157'si hayatını kaybediyor. Almanya'da ise her 1000 doğumda 4 çocuk ölümü görülüyor.

Ekonomik açıdan zayıf kimi ülkelerde ise çocuk ölümlerini engellemede ilerlemeler gözleniyor. Genel anlamda Birleşmiş Milletler'in 2015 yılı hedefine ulaşılamamış olsa da en yoksul 81 ülkeden 24'ünün çocuk ölümlerini azaltma hedefinde başarılı olduğu kaydedildi. Bu ülkeler arasında Etiyopya, Bangladeş, Kamboçya ve Uganda gibi nüfusu yüksek ve yoksul ülkeler de yer alıyor.