Her gün 1 avokado yiyene 300 dolar verecekler

California, Loma Linda, Penn State ve Tufts Üniversitelerindeki araştırmacılar 6 ay boyunca her gün avokado yemeniz için size para veriyor.

Gerçek olamayacak kadar güzel görünse de aslında hepsi bilimsel bir araştırma için.

CNN'de yer alan habere göre Loma Linda Üniversitesi, avokadonun kilo verme ile ilişkisini çözmek için 1000 gönüllü arıyor. Loma Linda'daki araştırmacılar, avokadonun yardımcı olabilecek kalp dostu bir meyve olduğunu belirtse de aslında bu meyvenin göründüğü kadar sağlıklı olmadığına dair bazı endişeleri var.



Loma Linda'da yapılan açıklamada avokadolar tüm meyveler içinde en yüksek oranına sahip. Bu yüzden avokadonun göbek yağlarını eritebileceğini düşünmek biraz mantıksız" dendi.



Her bir üniversite araştırma süresince her gün avokado yiyecek 250 kişi arıyor.



Eğer siz de 25 yaşın üzerindeyseniz ve bel kalınlığınız 88 ile 101 cm arasındaysa gönüllü olabilirsiniz. Hamileler ve hamile kalmayı planlayanlar ise seçilemiyor.



Eğer gönüllü olursanız araştırmanın sonunda alacağınız ücret ise 300 dolar.