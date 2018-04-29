Her dört Y kuşağı kadınından biri 'artık koltuk altı kıllarını almıyor'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, 16 ile 24 yaşındaki kadınların yaklaşık dörtte biri koltuk altı kıllarını aldırmıyor.

Telegraph gazetesinin yer verdiği araştırma raporunda, Y kuşağı incelendiğinde koltuk altı ve bacaklarındaki tüyleri temizleyen genç kadınların sayısında keskin bir düşüş olduğu belirtiliyor.

Bunun nedeni ise hem sağlıklı yaşam akımlarının daha yakından izlenmesi hem de kadınların toplumsal dayatmalara karşı çıkmaları.

16 ile 24 yaşındaki kadınlar arasında koltuk altı kıllarını alanların oranı 2013 yılında yüzde 95 iken, 2016'da aynı grup için bu oran yüzde 77'ye düştü.

Bacakları tıraş etme ya da tüylerini alma modasının da kadınlar arasında git gide azaldığı görülüyor. 2013'te kadınların yüzde 92'si bacaklarını tıraş ettiklerini söylerken, bu oran 2016'da yüzde 85 oldu.

Sektöre yönelik araştırmalar, kadınlar için tıraş, ağda ve benzeri ürünlerin satışlarının 2015 ile 2016 arasında yüzde 5 düştüğünü gösteriyor.

Mintel'in güzellik ve kişisel bakım araştırmalarından sorumlu yöneticisi Roshida Khanom'a göre yaşanan düşüşün nedeni, kadınların "sağlıklı yaşam" hareketini takip etmeleri.

Tıraş köpükleri gibi bazı ürünlerin cilde zararlı olduğunu düşünenler, doğal ürünlere yöneliyor.

Khanom, "'Temiz beslenme' de bu değişimler arasında. Bu gibi ürünler yüzünden ciltlerinin hasar görmesinden endişe ediyorlar" diyor.

"Yüzde 29'unun cilt bakımı rutinlerine yeni şeyler eklediği görülüyor - yani bundan başka şeyler de yapıyorlar."

"Özgürleş" trendi nedeniyle kadınların toplumsal beklentilere karşı çıktığı dikkat çekerken, kadınların yüzde 53'ü kimyasal ürünlerden uzaklaşarak doğal ürünlere yöneldiklerini söylüyor.

Sağlıklı yaşam blog yazarı Ella Woodward, bu akımın takipçilerinden.

Woodward, elma sirkesi, hindistancevizi yağı, bal ve spurilina yosunu gibi doğal ürünleri güzellik rutinine katmış durumda.

Kadınların tüylerin alınmasına karşı duruşu, onlarca yıllık bir akımın parçası.

Notting Hill filminin 1999'daki galasına koltuk altlarını almadan katılan Julia Roberts da, bu hareketi başlatanlardan.