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Çevre

Her bebeğe bir fidan

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca başlatılan "Her Bebek Bir Fidan" projesi kapsamında Ankara İl Ankara'da dünyaya gelen her bebek için bir fidan dikilecek.

06 Şubat 2009 02:00

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca "Birlikte Büyüsünler" sloganıyla başlatılan "Her Bebek Bir Fidan" projesi kapsamında Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ankara'da dünyaya gelen her bebek için bir fidan dikecek.

Ankara İl Çevre ve Orman Müdürü Haluk Özder, yaptığı açıklamada, şu ana kadar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2008 tarihinden bu yana Ankara'nın 17 ilçesinde dünyaya gelen yaklaşık 32 bin bebeğin isminin kendilerine gönderildiğini söyledi.

Bebek isimlerinin plakalarla fidanların üzerine takılacağını belirten Özder, fidanların, Çevre ve Orman Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) yeniden ağaçlandırılmak üzere açılan 750 hektarlık alanın 90 hektarlık bölümüne dikileceğini anlattı.

Özder, bu ay içinde ilk fidanların dikimine başlanacağını ifade ederek, dikimin, AOÇ'nin Eskişehir yolu üzerindeki Anadolu Bulvarı'na bakan bölümünde yapılacağını belirtti.

Alanın fidan dikimine hazır hale getirildiğini anlatan Özder, arazinin yaklaşık 100 bin fidan alabileceğini, buranın dolmasının ardından projenin ağaçlandırma programında bulunan diğer alanlarda devam edeceğini söyledi.

Haluk Özder, ailelerin çocuklarının isminin bir ağaca verilmesi için her hangi bir girişimde bulunmasına gerek olmadığını belirterek, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bize her ay yeni doğan bebeklerin isimlerini gönderecek. Aileler her hangi bir masrafa girmeden çocuklarının adına ağaç dikilmiş olacak" diye konuştu.

Ağaçların bebeklerle birlikte büyüyeceğini belirten Özder, bu durumun hem gelecek neslin hem de ailelerinin ağaçlara, ormanlara ve çevreye karşı daha duyarlı olmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Özder, proje için Ankara'nın pilot il seçildiğini, başarılı olunması durumunda tüm Türkiye'de uygulamaya geçileceğini sözlerine ekledi.

(AA)

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