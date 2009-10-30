Her ağrı, fıtık değildir!

Genç, yaşlı herkeste bel sağlığının çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Serdar Özgen: Bel ağrılarının ancak yüzde 3'ü fıtığa neden olur. Ağrıların yüzde 95'inin sebebi fıtık değildir.

Omurga ve ona bağlı olan bel sağlığı, vücudumuz için gerçekten büyük önem taşıyor. Yetersiz bilgilenme, sigara alışkanlığı, duruş ve oturuş bozuklukları, hareketsiz yaşam tarzı gibi nedenlerle oluşan bel ağrıları, günlük yaşamı da zorlu hale getiriyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Serdar Özgen, bel ağrılarımızın ana nedenini şu sözlerle anlatıyor: "Omurgamızda belirli bir düzende bulunan ve omurlar arasında yastıkçık görevi yapan disklerin, su tutma yeteneği vardır. Diskler, su tutma özelliğini yitirince elastikiyetini kaybeder ve üstüne binen yükü taşıyamamaya başlar. Bu durum fıtık olarak adlandırılmaktadır."



Her bel ağrısının fıtık nedeniyle olmadığını söyleyen Özen, "Biz biliyoruz ki, bütün bel ağrılarının yüzde 3'üne ya da beşine bel fıtığı neden olmaktadır. Yüzde 95'inin sebebi ise bel fıtığı değildir. Sonuç olarak disk, üstüne binen yükü iyi kaldıramadığı zaman omurlar arasındaki diğer dokulara yüklenme olur. İki omur arasındaki hareket ve düzen bozulabilir" diyor.



Sinirlere baskı yapar!

Bel fıtığının ileri evrelerinde bel kaymalarının da olabileceğine dikkat çeken Özgen, sözlerine şöyle devam ediyor: "Bel fıtığı iki omur arasında yastıkçık görevi yapan diskin, kendisini sınırlayan dokuyu itmesiyle bacaklara giden sinirlere baskı yapar. Gerçek bel fıtıklarının da sadece yüzde 15'i tedavi ister."



Yüzmek omurgayı hafifletir

Suyun kaldırma gücünün insan omurgasını hafiflettiğini ifade eden Serdar Özgen, "Yüzme, bel ağrısı çeken hastalar için büyük yarar sağlamaktadır. Çünkü kişi yüzerken omurgasının çevresindeki tüm kaslar, ahenkli bir şekilde çalışır ve rahatlama sağlar. Su, aynı zamanda insanların gerginliğini de ortadan kaldırır. Ruhsal stresin sebep olduğu kas gerginliğini sıcak su kolayca çözer" diye konuşuyor.