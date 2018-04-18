T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Her 8 kişiden 1'inin parolası biliniyor; işte Türklerin en çok kullandığı şifre

Türkiye'de en çok kullanılan parola bilgisi içinde 'sanane' de yer alıyor

18 Nisan 2018 16:07

Dünya hızla dijitalleşirken, kişisel verilerin korunması da her geçen gün daha çok önem kazanıyor. Ancak yapılan araştırmalar, kişisel verilerin ve güvenliğin en önemli parçalarından olan parolalar konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmediğini ortaya koyuyor. Dünyada her 8 kişiden 1'inin şifresi bilinirken, Türkiye'de en çok kullanılan e-posta parolasının “123456” olduğu aktarılıyor.

Geçen yıl siber güvenlik araştırmacıları Darkweb'de 41 GB boyutunda olduğu belirlenen 250'yi aşkın internet sitesine ait 1 milyar 400 milyon 533 bin 869 kişinin e-posta ve parola bilgisinin yayınlandığını tespit etmişti. Yani 7.6 milyar nüfusa sahip dünyada, yaklaşık her 8 kişiden 1'inin parolası biliniyor.

1.4 milyar e-posta sızdırıldı

Sızan veritabanında kullanıcıların gerçek isimleri, parolalar ve e-posta adresleri ile birlikte IP adreslerinin yanı sıra ev ve iş adresleri de yer alıyor. Siber güvenlik dergisi ArkaKapı'da bu konu hakkında yapılan araştırma yayınlandı.

Buna göre, sızdırılan 1.4 milyar e-posta adresinin ne kadarının Türkiye'deki kullanıcılara ait olduğu da tespit edildi. Sızdırılan veriler içerisinde Türkiye'ye ait 1 milyon 112 bin 197 adrese ulaşıldı.

'Sanane'

Türkiye'deki e-posta adreslerinin 4 bin 219'unun dernek ve vakıflara, 269 bin 902'sinin ticari kuruluşlara, 39 bin 469'unun üniversitelere, 38 bin 461'inin devlet kurumlarına, 472 tanesinin ise belediye kuruluşlarına ait olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kullanılan parolalar da incelendi. Buna göre, konunun uzmanları birçok kez uyarmasına rağmen Türkiye'de en çok kullanılan e-posta parolasının “123456” olduğu anlaşıldı.

İkinci sırada pek de farklı olmayan bir parola geldi: 123456789. Ardından sırasıyla, Qwerty, password, 11111, 12345678, abc123, 1234567, password1 ve 1234567890 en fazla kullanılan parolalar oldu. En çok kullanılan parola bilgisi ise sırasıyla, Ankara, Zeynep, İstanbul, sanane ve Fenerbahçe.

ETİKETLER

türkiyehaberaçıklama8 kişiden 1isanane

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24