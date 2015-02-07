'Her 4 kadından 1'i boşandıktan sonra şiddet görüyor'

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, boşanma sonrasında her 4 kadından 1’inin şiddete maruz kaldığını söyledi.

Toplumda “ya benimdir, ya toprağın” algısına dikkat çeken Güllü, son dönemde ısrarlı takip gibi şeni bir şiddet türünün ortaya çıktığını ifade etti. Güllü, telefonla arama, mesaj ya da mektup yoluyla takibin gerçekleştiğini söyledi.

Meclis Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda TKDF Başkanı Canan Güllü ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Dernek Başkanı Gülsüm Önal bilgi verdi.

Kadına yönelik şiddetin artmadığı, görünürlüğünün arttığı yönünde açıklamalara dikkat çeken Önal, “Yüzlerce kadın öldü, ancak öyle görünür oldu. Kadınlar önemli bir mücadele de verdiler, dernekler kurdular, böyle göründü. Ama aynı zamanda da arttı. Biz artışı konuşmaktan hoşlanmıyoruz. Artışı konuşmaktan çıkalım, çözüm konuşalım istiyoruz. Artış da var, görünürlük de var. Dolayısıyla her ikisi de arttı bunu kabul edelim” dedi.

En fazla kadın cinayeti İstanbul’da

Zete.com'da yer alan habere göre, 2014 yılında en fazla kadın cinayetinin İstanbul’da işlendiğini, bunu Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir illerinin izlediğini söyleyen Önal, 2014 yılında kadın cinayetlerinde öne sürülen sebeplerin başında ise ayrılık ve boşanmanın ilk sırada geldiğini, ekonomik sebepler, kadının kendi hayatına dair bir karar vermek istemesinin de takip eden gerekçeler olduğunu anlattı. Önal, öldürenlerin ise çoğunlukla, koca ve erkek arkadaş olduğunu, öldürme yöntemlerinin başında da kesici aletlerin geldiğini ifade etti.

Şiddet sistematik

Rakamların kadına yönelik şiddetin münferit değil, sistematik olduğunu gösterdiğinin altını çizen Önal, modernleşen toplumda kadınların hak arayışının güçlendiğini, erkek egemenliğinin ise buna direndiğini vurguladı.

Önal, şiddet kadar bu durumu normalleştirmenin de tehlikeli olduğuna işaret ederek, bunu bazen kadınların kendilerinin de yaptığını söyledi.

42 kadın cinayeti davasından 18’i sonuçlandı

2014 yılında 23 ilde 42 kadın cinayeti davasından 18’inin sonuçlandığını, 8’inde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini de bildiren Önal, “Caydırıcı cezanın büyük önemi var” dedi.