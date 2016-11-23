Her 3 kullanıcından 1'i uyanır uyanmaz internete giriyor

Her 3 internet kullanıcısından 1’i uyanır uyanmaz internete giriyor, uyandıktan sonraki 1 saat içinde internete girenlerin oranı ise yüzde 62. İnternet kullanıcılarının yüzde 70’i de uyumadan önceki son 1 saate kadar internet ortamında vakit geçiriyor.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Yeni Medya Eğilimleri Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Yeni Medya Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ’ın yürütücülüğünde Prof. Dr. Banu Baybars Hawks, Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu ve Yaşama Dair Vakfı’ndan Ulaş Tol ile Saygın Vedat Alkurt tarafından gerçekleştirilen araştırma, internet ve yeni medya araçlarının kullanımına ilişkin birçok veriyi ortaya çıkardı.

İnternet bağımlılığın yoksunluk ve soyutlanma hissi olmak üzere iki farklı boyutu olduğunu belirten Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ, “Araştırma kapsamında kullanıcılara internete girmediklerinde yoksunluk hissedip hissetmediklerini sorduk. Yüzde 22’si internet kullanmadığı zamanlarda internete girmek için sabırsızlandığını belirtti. İnternet olmadığında yoksunluk hissedenlerin bağımlılık endeksi ise yüzde 63. Ayrıca internet kullanıcılarının yüzde 11’i internette harcadığı zaman dolayısıyla çevresinden şikâyet aldığını belirtti. İnternetin birincil kullanım amacı sosyalleşmek olarak görünse de aslında kişiyi yalnızlaştıran ve bulunduğu ortamdan soyutlayan bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Mesajlaşma gibi sosyal aktivitelerin internet kullanımındaki oranı yüzde 68. Film ve dizi izlemek gibi tüketici aktivitelerin kullanımı da yaygın. Ancak blog yazmak ve yorum yapmak gibi katılımcı aktiviteler nadiren yapılıyor. İnternet kullanıcıları arasında hiç katılımcı aktivitede bulunmayan kullanıcı oranı yüzde 65” açıklamasında bulundu.

"Gündem çoğunlukla

sosyal medyadan takip ediliyor"

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre gündemin internetten, çoğunlukla da sosyal medyadan takip edildiğini aktaran Bozdağ, “Gündem artık sosyal medyadan takip ediliyor. İnternet, televizyon ve gazete gibi geleneksel kitle iletişim araçlarına göre daha itibarlı ve güvenilir görünüyor. İnternet ‘gündem’in tanımını da genişletiyor. Kullanıcılar için hem ülke gündeminden, hem yakın çevrelerinde olup bitenden haberdar olmayı kapsıyor. Sosyal medya ve uygulamalar hem haber alma, hem de aile, arkadaş, müşteriler ve tanıdıklarla haberleşme ihtiyacını karşılıyor. Haber basılı gazeteden okunmuyor, kısmen online haber sitelerinden; ama çoğunlukla sosyal medyadan takip ediliyor” dedi.