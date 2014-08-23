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Bilim / Teknoloji

Her 2 kişiden 1'i internet kullanıyor

TÜİK 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre her 10 evden 6'sında internet bağlantısı var

23 Ağustos 2014 00:37

Türkiye İstatistik Kurumu’nun TÜİK 2014’ün ilk üç ayına ilişkin “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması”nı yayınladı. Araştırma verilerine göre, Türkiye’de internet kullanımı 2013 yılında yüzde 48,9 iken bu oran 2014’ün ilk üç ayında yüzde 53,8’e yükseldi. 

Bilgisayar ve internet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubunun 16-24 olarak açıklandığı araştırmaya göre düzenli internet kullanıcısı artarken internet erişimi olan hane oranı yüzde 49,1’den yüzde 60,2’ye yükseldi.

Mehmet Atakan Foça’nın Bianet’te yer alan haberine göre, evde internet erişimi olmayan haneler gerekçe olarak internete ihtiyaç duymadıklarını ve internet bağlantı ücretlerinin yüksek olduğunu ifade etti.

 

Kullanım amacı: sosyal medya, online haber

 

2014 yılının ilk çeyreğinde internet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 79’u internete evden bağlandığını ifade ederken bunu sırasıyla işyeri, akraba, arkadaş evleri, alışveriş merkezleri, havaalanı ve kablosuz bağlantı yapılabilen diğer yerler ile internet kafeler takip etti.

Ev ve işyeri dışında internet kullanıcılarının yüzde 58’i internete bağlanmak için akıllı telefonlarını kullanırken yüzde 28,5’i diz üstü bilgisayarlarını kullandı.

İnternet kullanım amaçları arasında ise yüzde 78,8 oranla sosyal paylaşım sitelerine katılım, yüzde 74,2 oranla ise online haber, gazete ya da dergi okuma yer alıyor. Yüzde 58,7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, yüzde 53,9 ile e-posta gönderme-alma ise bu oranları takip ediyor.

 

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nternetkullanıcıbağlantıtüikHanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması

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