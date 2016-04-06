Her 11 kişiden biri diyabet hastası

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, diyabet vakalarındaki hızlı artışın devam ettiğini ve neredeyse her 11 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu açıkladı.

Örgütün hazırladığı kapsamlı raporda, 1980'de 108 milyon olan diyabet hastası sayısının 2014'te neredeyse dört katına çıktığı belirtiliyor.

Raporda, kanda yüksek glikoz oranının dünyada her yıl 3,7 milyon insanın ölümüne neden olduğu ve tedbir alınmadığı halde hasta sayısının artmaya devam edeceği de vurgulanıyor.

Rakamlarla diyabet

2014'teki diyabetli sayısı: 422 milyon

1980'deki diyabetli sayısı: 108 milyon

Dünyadaki yetişkin nüfusta diyabet oranı: %8,5

2012'de diyabet kaynaklı ölüm sayısı: 1,5 milyon

Kanda yüksek glikoz oranı bağlantılı ölümler: 2,2 milyon

Tip 1 ve tip 2 diyabetlerini birlikte değerlendiren Dünya Sağlık Örgütü, artışın daha çok yaşam tarzıyla ilgili olan tip 2 diyabetten kaynakladığını belirtiyor.

"Diyabet, sekizinci ölüm nedeni"

Dünya Sağlık Örgütü'nde diyabetle ilgili çalışmaları yürüten Dr Etienne Krug diyabetin sessiz bir hastalık olduğunu, fakat hızlı ilerleyişinin durdurulması gerektiğini söyledi.

Krug, "İnsan sağlığı ve toplum üzerine büyük etkisi olan bu hastalığın bu şekilde ilerlemesine izin veremeyiz; onu durdurabiliriz, ne yapılması gerektiğini biliyoruz" dedi.

Kandaki şeker oranının kontrol altında tutulmaması kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği, körlük, uzuvların ampütasyonu ve hamilelikte sorun riskini artırıyor.

Diyabet her yıl 1,5 milyon kişinin ölümüne yol açıyor ve ölüm nedeni sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.

Ayrıca 2,2 milyon kişi de kanda yüksek glikoz oranıyla bağlantılı hastalıklardan ölüyor.

1980'lerde zengin ülkelerde yaygın olan bu hastalık bugün daha çok düşük ve orta gelirli ülkeleri etkiliyor.

Orta Doğu'da diyabet vakaları 1980'lerde nüfusun yüzde 5,9'unu etkilerken, 2014'te bu oran yüzde 13,7'ye çıktı.