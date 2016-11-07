"Her 100 Türk'ten 76'sı sevgilisi telefonu ile mesaj yazarken göz ucu ile bakıyor"

Sosyal anket platformu www.poltio.com'un "Türkiye itiraf etti" başlığıyla medyaya servis ettiği verilere göre, her 100 Türk'ten 76'sı sevgilisi telefonu ile mesajlaşırken göz ucuyla izliyor.

Ali Eyüboğlu'nun Milliyet gazetesinin bugünkü (7 Kasım 2016) nüshasında yayımlanan Megastar'a bu yakışırdı başlıklı yazısı şöyle:

“Merhabalar Ali Bey. Tarkan’a bir çok yoldan ulaşmaya çalışıyorum fakat ünlü insanlara çok ulaşmak isteyen fan dediğimiz kitleler olduğu için pek geri dönüş yapılmıyor.

Açıkcası Tarkan Beyin fanı değilim. Bu mesajı yazma sebebim kuzenim yaklaşık bir yıldır lösemi tedavisi görüyor. Kuzenim, kendimi bildim bileli Tarkan hayranı. Tarkan onu hastanede ziyaret edebilir veya onun adına kitabını, albümünü imzalayıp ulaştırabilir, onun için bir video konuşması yapıp gönderirse gerçekten çok sevinir. Bu onun için çok güzel moral olur. Biliyorum belki çok imkansız bir talep. Açıkcası pek bir ümidim yok.”

Tarkan’ın bu minik ricalardan birini yerine getirip, hasta hayranını sevindirmesi umuduyla yayınlamıştım Beste Aydın adlı okurumuzun yazdıklarını.

“Tarkan’dan küçük bir istek” başlıklı yazım üzerine sanatçının menajeri Sevtap Küçükkaralar, Beste Aydın’ın iletişim bilgilerini istedi.

İki gün sonra Beste Aydın’dan şu satırlar düştü e-postama:

“Ali Bey. Gerçekten size çok, ama çok teşekkür ederim. Eğer siz olmasaydınız Tarkan’a ulaşamazdım. Sizin sayenizde oldu her şey. Tekrardan çok teşekkür ederim.”

Okurumuzun dört isteğinden hangisinin gerçekleştiğini sorduğum Sevtap Küçükkaralar, şu muhteşem yanıtı verdi bana:

“Kısmetse hepsi olacak.”

Tarkan’ın hayranlarından birine “Bir Megastar Tarkan” kitabımızı veya albümlerinden birini imzalayıp göndermesi, ona görüntülü bir mesaj yollaması ya da bizzat ziyaret etmesi, dışarıdan bakıldığında küçük veya sıradan bir jest olarak değerlendirilebilir. Ancak bir yıldır lösemi tedavisi gören Tarkan hayranı bir genç için dünyalara bedel şeyler bunlar…

Teşekkürler Sevtap, teşekkürler Tarkan…

Megastar’a da bu yakışırdı zaten…

Anket sonuçları tanıdık geldi mi?

Sosyal anket platformu www.poltio.com ’un “Türkiye itiraf etti” başlığıyla medyaya servis ettiği veriler, çok konuşulacak türden…

İşte insanlara yöneltilen sorular ve ortaya çıkan sonuçlar:

Sevgiliniz telefonu ile mesaj yazarken göz ucu ile bakar mısınız?

Evet (%76)

Birisini hiç gizlice takip ettiniz mi?

Evet (%63)

Sosyal medyada en çok gizlice arattığınız kişi kimdir?

Hoşlandığım kişi (%50)

Misafirliğe gittiğiniz evde havluyu bulamayınca ne yaparsınız?

Havlu bulamazsam elimi ev sahibinin bornozuna silerim (%65)

Ne sıklıkla duş alırsınız?

Birkaç günde bir (%53)

Her gün bir kere (%30)

Haftada bir kere (%13)

Günde iki kere (%4)

Anket, misafirlikte tuvalete giren 100 kişiden yüzde 49’unun dolabına şöyle bir göz gezdirdiğini, 100 kişiden 59’unun arada sırada ismini Google’da arattığını ortaya çıkardı.

İstanbul'un yeni yaşam alanları

Esenyurt’taki Akbatı’yı bir AVM ve site sanıyordum. Gidince gördüm, Akbatı içinde 5M Migros’tan birçok ünlü markanın olduğu lüks bir mahalle. Hızla büyüyen, bina stoğunu yenileyen İstanbul’da birçok yeni küçük şehir var böyle, ismini duyduğumuz, reklamlarını izlediğimiz, ama gidip göremediğimiz.

Akbatı’ya gidip, buranın popüler mekanı Huxo’ya uğramadan ve sahibi Fulya Ağaoğlu ile sohbet etmeden olmaz.

Üç yıllık restoranın yeni açtığı kış bahçesinde sohbet ettiğimiz Ağaoğlu, bizzat kendisinin hazırladığı reçellerinin çok ilgi gördüğünü söyledi.

Ağaoğlu’na diyabetik ürünler yapmadığı sürece reçellerini tadamayacağımı söyledim. Huxo’nun Chili Soslo Karidesiyle zeytinyağlı deniz börülcesini çok beğendim.