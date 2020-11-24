Her 10 kadından birinde var; vajinismus tedavisi mümkün!

Vajinismusun evli çiftleri evliliğe, birbirine ve hayata küstürme potansiyeline sahip bir hastalık olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Cinsel Terapi Uzmanı Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, "Vajinismus kader değildir, cinsel terapi ile yüzde 100 tedavi edilebilir" dedi.

Türkiye’de en çok rastlanan kadın rahatsızlıklarından biri olan vajinismus, her 10 kadından birinin hayatını etkiliyor.



Vajinismusun tüm dünyada özellikle kapalı ve geleneksel toplumlarda kadınların ve evli çiftlerin korkulu rüyası olduğunu vurgulayan Dr. Eda Adeviye Şahin, hastalığın sıklığı hakkında bilinenlerin buzdağının görünen kısmı olduğuna dikkat çekti.



Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, vajinismus tedavisinin başarısının uzman kişilerce yapıldığında yüzde 100 olduğunun altını çizdi.

"Her 10 kadından 1'inde vajinismus var"

Vajina (kılıf) ve ismus (eylem) kelimelerinin bir araya gelmesiyle tanımlanmış olan bu durumu kısaca "vajinal eylemin yapılamaması" olarak ifade eden Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, "Kadında cinsel birleşmeyi zorlaştıran, hatta tedavi edilmeden imkânsız kılan, çoğunlukla psikodinamik alt yapısı olan ve tedavide multidisipliner bir yaklaşım gerektiren vajinal spazm (istemsiz kasılma) ve ağrı durumudur. Sıklığı düşünüldüğünden de fazladır. Ancak ortalama bir rakam verecek olursak; her 10 kadından 1’inde vajinismus mevcuttur" diye konuştu.

Çiftler kendilerini suçlamasın

Bazı hastaların hekime ilk başvuruda bile özellikle fiziksel bir sorunları varsa kolaylıkla tedavi edilebildiğini söyleyen Op. Dr. Şahin, tedaviyi ertelemenin, vajinismus konusunda çiftlerin kendilerini ya da eşlerini suçlamalarının, kulaktan dolma bilgilerle kendi başına uygulamalara başvurmalarının, bazen de psikolojik zeminli vakaların tedaviyi zorlaştıran ve süreci uzatabilen durumlar olduğunu, ancak bu durumlarda dahi tedavinin imkânsız olmadığını kaydetti.

Op. Dr. Eda Adeviye Şahin, vajinismusta uygulanan diğer tedavi yöntemleri arasında ise kızlık zarının ameliyatla alınması, ağrı korkusu olanlar için lokal anestezik maddeler kullanılması, aşamalı vajinal genişletici (dilatatör) tedavisi ve destekleyici ilaçların sayılabileceğini söyleyerek "Vajinismus ne sizin suçunuz ne de kaderinizdir. En kısa sürede jinekolog, cinsel terapist ve/veya psikoloğa başvurarak bu sorunu çözebilirsiniz" diye konuştu.