Her 10 kadından biri 12 yaşından itibaren hizmetçi

Çocukları koruma örgütü Terre des Hommes, dünya çapında okula gidemeyen çok sayıda çocuğun evlerde hizmetçi olarak çalıştırılmasından şikâyetçi.

“Hizmetçi Kız” kavramı Batılı ülkelerde artık pek kullanılmıyor. Ancak kalkınmakta olan ya da kalkınmanın eşiğindeki ülkelerde her 10 kadından biri 12 yaşından itibaren evlerde hizmetçilik yapıyor.

"Eğer okula gitmiş olsaydım bugün hizmetçilik yapıyor olmazdım.”

“Hizmetçi olarak yemek yapmak, çamaşırları yıkamak ve tüm ev işlerini yapmak gibi görevlerim var.”

“Her gün yaptığım işler değişiyor: Sürekli toz almak ve ortalığı süpürmek zorundayım. Ayrıca hizmetçilik yaptığım evin çocuklarına yemek pişirmek ve onlara bakmak da benim görevim.”

“Hizmetçi olarak çalıştığımız evlerin sahipleri, bize sunulan akşam kurslarını finanse etmeye yanaşmıyor.”

Deutsche Welle'ye konuşan bu hizmetçi kızlar Kamerunlu, Kolombiyalı, Çadlı ve Burkina Fasolu. Dünyada kaç hizmetçi kadın olduğu konusunda bir veri bulunmuyor. Bu kadınlara istatistiklerde de yer verilmiyor. Gözlerden ırak çalışıyorlar ve işverenlerin keyfî uygulamalarına maruz kalıyorlar.

Maddi imkansızlık eğitime engel

Çocukları koruma örgütü Terre des Hommes, dünya çapında okula gidemeyen çok sayıda çocuğun evlerde hizmetçi olarak çalıştırılmasından şikâyetçi. Bu çocuklardan bazıları maddi imkansızlıklar nedeniyle okulu yarıda bırakıyor. Bunlardan biri de Kamerunlu Odette. Odette “Ben yoksul bir aileden geliyorum. Ailem beni okula gönderemedi, maddi imkanları yoktu. Ben tek çocuk değilim, biz toplam altı kardeşiz” şeklinde konuşuyor.

Hizmetçi çocuklar sorununu aslında ilgili ülkelerin politikacıları da biliyor. Çocukları koruma örgütü Terre des Hommes’un çocuk hakları bölümü başkanı Alman Barbara Küppers “Neredeyse hiçbir hükümet öne çıkıp, geniş çaplı müdahalede bulunup, kızlara okula gidebilme imkanları sunmuyor” diyor.

Kamerun’daki Kadın Hakları Bakanlığı hizmetçi kızların durumunu yakından takip ediyor. Bakanlık görevlisi Jean-Pierre Makang “Kamerun'un her eyaletinde temsil edilen bir kadın iletişim ağı kurduk. Bu iletişim ağı düzenli olarak insanları konuya duyarlı hale getirmek üzere kampanyalar düzenliyor ve hizmetçi kızların zor durumuna dikkatleri çekmeye çalışıyor. Biz ayrıca bu durumdaki kızların bir araya gelmesi ve kendi iletişim ağlarını oluşturmaları için çaba sarf ediyoruz” açıklamasını yapıyor.

Malî yardım yapıyorlar

Kamerun’daki Kadın Bakanlığı bunun ötesinde bu durumdaki kızlara kendi iş yerlerini açabilmeleri için malî yardımlarda bulunduğunu açıklıyor. Ancak Kamerunlu Odette’in bu konuda şüpheleri var: “Şahsen ben bu söylenenlere inanmıyorum. Ben hükümetin şimdiye kadar bizim için herhangi bir şey yaptığını hiç duymadım."

Uzmanlar hizmetçi kadınların çalıştırıldığı ülkelerde hükümetlerin, bu duruma kayıtsız kaldığı ve kızların okula gitmeleri, eğitimden geçirilmeleri için gerekli önlemler alınmadığı sürece de tüm söylenenlerin kâğıt üzerinde kaldığı açıklamasını yapıyor. Bu yüzden de dünya çapında hâlâ milyonlarca kadının hizmetçi olarak dünyaya geldiği ve ölene kadar bu işi yapmak zorunda kaldığı vurgulanıyor. (BBC Türkçe)