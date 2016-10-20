Her 10 dakika bir kız çocuğu şiddet nedeniyle ölüyor

BM Nüfus Fonu (UNFPA), uluslararası topluma, yetişen kız çocuklarının geleceğine daha fazla yatırım yapması çağrısında bulundu.

Fon, kız çocukları için iyi bir eğitim ve sağlık koşullarının, yoksul ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Fonun yeni dünya nüfusu raporundaki verilere göre, kalkınmakta olan ülkelerde her 10 kız çocuğundan 9'unun durumu oldukça kötü. Bu da zorunlu evlilik, okul eğitimi alınamaması ya da yeterli sağlık imkanlarının bulunmaması anlamına geliyor.

Raporun Berlin'deki tanıtımında konuşan UNFPA temsilcisi Bettina Maas, dünya genelinde 62 milyon kız çocuğunun okula gitmediğini söyledi. Maas, bunun nedenleri arasında kız çocuklarının evlenmeye zorlanması ya da erken yaşta hamilelikleri, ev bütçesine katkı sağlaması için kullanılmalarını ya da evlerinden uzakta olmalarını gösterdi. Maas, bunun insan haklarının ağır bir şekilde ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Maas, şu anda özelikle Suriye, Yemen ya da Irak gibi ülkelerde kız çocuklarının durumunun çok daha kötü olduğunu, okula gidemediklerini ve kamplarda cinsel istismara uğradıklarını belirtti.

Çareyi intiharda arıyorlar

Alman Dünya Nüfusu Vakfı'nın yöneticisi Renate Bähr ise "Dünya genelinde günde 18 yaşın altında 47 bin 700 kız çocuğu evleniyor ve her 10 dakikada bir kız çocuğu şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu, uluslararası toplumu biraz sarsmalı” dedi.

Kalkınmakta olan ülkelerde her üç kız çocuğundan biri evlendiğinde daha 18 yaşını bile doldurmamış oluyor. Dünya genelinde 10-19 yaşları arasındaki kız çocuklarının en fazla ölüm nedeni olarak ise AIDS hastalığı gösteriliyor. İkinci sırada intiharlar geliyor. 15-19 yaş arasında ise intihar ilk sıradaki ölüm nedeni.