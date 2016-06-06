'Hepsi Hikâye' seminer dizisi, Ezop Sahne’de başlıyor

İskender Savaşır ile “Hepsi Hikâye” seminer dizisi; 9 Haziran 2016, Perşembe günü Ezop Sahne işbirliğiyle başlıyor!

Gizem Ertürk ile Hande Selen Canar’ın bir araya gelerek açtıkları Ezop Sahne, İskender Savaşır ile “Hepsi Hikâye” seminer dizisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Geçen Mayıs ayında Beşiktaş’ta açılan Ezop Sahne’de, 9 Haziran 2016 tarihinde saat 19:30’da başlayacak olan seminer, 8 hafta boyunca sürecek.

Tiyatro Dergisi'nin haberine göre, tek haftalık katılımın da mümkün olduğu “Hepsi Hikâye” seminer dizisinde; iki kitabın (Mimemis –Erich Auerbach ve The Nature of Narrative –Robert Scholes & James Phelasn & Robert Kellogg) kılavuzluğunda, destan, lirik, şiir, trajedi, komedi, fabl, masal ve roman türlerinin ortaya çıkış ve yerlerini birbirlerine bırakış süreçleri gözden geçirilecek.

“Hepsi Hikâye” seminer dizisinin ilk oturumunda; tarihsel sürecin akışına göre, yerleşik medeniyetlerin ve göçebe barbarların katkıları gözden geçirilip, destanların ortaya çıkışı, “naive” ile “sentimental” destanların ayrımı tanıtılacak. Hepsi üzerinde ayrıntılı konuşulamasa da, değinilecek destanlar arasında; “Gılgamış”, “İlyada”, “Odissea”, “Aeneid”, “Nibelungen Destanı”, “İzlanda Sagaları” (Özellijle Yanık Njal’ın Sagası), “Kalavela” ve “Mum-u Zin” olacak. Daha sonraki oturumlarda işlenecek konular ve okunulacak metinler, her hafta oturum sonrasında hem sosyal medya platformları üzerinden hem de www.ezopsahne.com web sitesi üzerinden katılımcılara duyurulacak.

Katılım için herhangi bir ön koşulun bulunmadığı seminer dizisinde 8 haftalık katılım bedeli; 300 TL, öğrenciler için 200 TL, tek haftalık katılım bedeli ise 50 TL, öğrenciler için 30 TL’dir. Katılımcılar doğrudan Ezop Sahne’den veya Biletix üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.