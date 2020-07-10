'Hepsi' grubu üyelerinden Cemre Kemer'den takipçilerine: "Kilo al" yazmayın, damarlarımı çok seviyorum

Müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ancak beklenmedik şekilde dağılan Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer'in kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı fotoğraftaki zayıf hali dikkatleri çekti. Damarlarının görüldüğü fotoğrafın altına takipçileri için not düşen Kemer, "Kilo al yazmayın" uayrısında bulundu.

Daha önce aşırı zayıfladığı yönünde eleştiriler alan Cemre Kemer'in belirginleşen damarları dikkat çekti. Cemre Kemer'in takipçileri yaptıkları yorumlarla tedirginliklerini dile getirdi.

Kemer, fotoğrafın altına düştüğü not ile takipçilerini şöyle uyardı:

"Kilo al yazmayın, başka bir konumuz olabilsin... Damarlarımı da çok seviyorum öptüm..."