'Hepatit Otobüsü' nde ücretsiz aşı

Viral Hepatitle Savaşım Derneği'nce başlatılan kampanya kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerini gezen ''Hepatit Otobüsü''nde ücretsiz hepatit aşısı yapılıyor.



Kampanyanın basına tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, hepatitin halk dilinde ''bulaşıcı sarılık'' olarak bilindiğini ve gözle görülemeyecek kadar küçük virüsler nedeniyle karaciğerde oluşan bir iltihap olduğunu söyledi.



Hastalığın A, B, C, D ve E tiplerinin sık olarak görüldüğünü dile getiren Balık, hastalığın kan, cinsel ilişki, vücut sıvıları yoluyla bulaştığını ifade etti.



Hastalıkta erken tedavinin önemine işaret eden Balık, bu nedenle halkın bilinçlenmesi ve eğitim çalışmalarının önemli olduğunu anlattı.



Bu kapsamda Kızılay, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yaklaşık 15 gün önce pilot çalışmalarına başladıkları bir kampanya düzenlediklerini ifade eden Balık, ''Hepatit Otobüsü''nün Türkiye'nin çeşitli kentlerinde dolaştığını, vatandaşlara ücretsiz aşı yapıldığını ve broşür dağıtıldığını aktardı.



Otobüsün Mersin, Silifke, Tarsus ve Hatay'da çalışmalarda bulunduğunu söyleyen Balık, 2 yıl sürecek kampanya çerçevesinde çok sayıda kente gideceklerini vurguladı.



''Türkiye'de 4 milyonun üzerinde gizli hepatit taşıyıcısı bulunuyor'' diyen Balık, hastalığın erken teşhisinin çok önemli olduğunu kaydetti.



Kampanya kapsamında yapacakları anket çalışmasıyla Türkiye'nin hepatit profilini çıkaracaklarını dile getiren Balık, elde edecekleri verileri destek veren kuruluşlarla paylaşarak, hastalıkla mücadelede doğru yöntemleri bulacaklarını belirtti.



Kampanyaya şovmen Beyazıt Öztürk'ün destek verdiğini ifade eden Balık, halkın gözü önünde olan insanların bu tip sosyal kampanyalara destek vermesinin çok önemli olduğunu vurguladı.



'Sanatçılar bu tip kampanyalarda yer almalı'



Beyazıt Öztürk de şimdiye kadar birçok sosyal projeye destek verdiğini belirterek, sanatçıların bu tip kampanyalarda yer alması gerektiğini söyledi.



Kampanya broşürlerinde resminin yer aldığını ifade eden Öztürk, ancak her şeyden önemlisinin bu kampanyada bulunması olduğunu kaydetti.



Televizyon programına konuk olan sanatçılarla kampanyadan bahsedeceklerini anlatan Öztürk, ayrıca dernekten, programına gelen üniversite öğrencilerinin aşı olabilmesi için stant oluşturulmasını talep etti.



3 yıl önce hepatit aşısı yaptırdığını, aşıdan korkmadığını ifade eden Öztürk, en çok korktuğu sağlık sorunlarından birinin tansiyon olduğunu söyledi.



Öztürk, sağlığın önemine işaret ederek, sağlık için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini kaydetti.



Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi (RSHM) Başkanı Doç. Dr. Mustafa Ertek de hepatitin Türkiye'deki en önemli enfeksiyon hastalıklarından biri olduğunu söyledi.



Türkiye'de hepatit görülme oranının doğuda daha fazla olduğuna dikkati çeken Ertek, amaçlarının 2011'e kadar 5 yaş altı çocuklarda hastalığın görülme sıklığını yüz binde 1'e indirmek olduğunu vurguladı.



Toplantının sonunda Dernek Başkanı Balık, kampanyaya destekleri nedeniyle şovmen Öztürk, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, RSHM Başkanı Ertek ve Milli Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdür Vekili Sadrettin Gönültaş'a plaket verdi.



(AA)