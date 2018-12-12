"Hep Sonradan" geliyor, Ahmet Kaya'nın hikayesi ilk kez sahnede

"Hep Sonradan", Paris’te sürgünde yaşayan Salih’in, hastalığından dolayı çocukluk arkadaşı olan Ahmet Kaya’yı ve müziklerini unutmama çabası üzerinden hikayeleştirilerek sahnede olacak.

Yakın tariha dair toplumsal hafızayı güncellemek amacıyla sunulan “Hep Sonradan” hikayeye şarkıların eşlik ettiği bir oyun olacak.

9 Ocak'ta ilk gösteriminin yapılacağı, 10 Ocak’tan itibaren de İstanbul UNIQ Hall’de sahnelenmeye başlayacak olan oyunun yapımcılığını BGST Organizasyon ve An Yapım üstlenirken, süpervizörlüğünü yönetmen Onur Ünlü, oyunda yer alacak Ahmet Kaya şarkılarının canlı yorumunu ise Kardeş Türküler yapacak. Ahmet Kaya’nın hayat hikayesinden önemli dönüm noktalarına dair anekdotların da anlatılacağı "Hep Sonradan"ın yönetmen koltuğunda Metin Göksel otururken, oyuncu kadrosunda Cüneyt Yalaz, Elit Andaç Çam, Ahmet Melih Yılmaz, Saim Güveloğlu, ve Banu Açıkdeniz gibi oyuncular yer alacak. "Hep Sonradan" 9 Ocak’taki prömiyerinin ardından seyircisiyle buluşacak.

2016 yılından bu yana üzerinde çalışılıyor

Ahmet Kaya’nın eşi Gülten Kaya’nın da yazar ekibine fikirsel destek verdiği "Hep Sonradan" için 2016 yılından bu yana çalışılırken, oyunun ilk provası ise Ahmet Kaya’nın doğum gününe de denk gelen 28 Ekim’de yapıldı.