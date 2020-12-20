"Henüz test edilmedi": Britanya'da emziren annelerin Koronavirüs aşısı olmaması uyarısı yapıldı

T24 Dış Haberler

Britanya'da hükûmet ve Ulusal Sağlık Sistemi, emziren annelerde Koronavirüs aşısının henüz test edilmediğini; annelerin emzirdikleri süre boyunca aşıdan kaçınması gerektiğini açıkladı. Öte yandan kadın hakları aktivistleri, henüz test edilmemiş bir emziren annelerin aşı grubundan çıkarılmasının doğru olmadığını savundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Britanya'da Ulusal Sağlık Sistemi, Koronavirüs aşısıyla ilgili hazırladığı önergede annelerin emzirme süresinde aşı yaptırmaması gerektiğini söyledi. Açıklamada "Şu an için hamile ya da emziriyorsanız aşının güvenli olmadığına dair kanıt yok ancak aşı olabilmeniz için daha çok kanıt gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Britanya hükûmeti de Ulusal Sağlık Sistemi'nin uyarısını tekrarladı ve daha fazla veri oluşana kadar hamilelerin ve emziren annelerin aşı olmaması gerektiğini paylaştı.

Henüz emziren annelerde Koronavirüs aşıları testi yapılmadı.

Britanya'da yapılan bu uyarıların tahminen 20 bin ön safhada çalışan kadını etkileyeceği düşünülüyor.

Sağlık çalışanları, kadın hakları aktivistleri ve emzirme kampanyalarıyla ilgilenen kişiler, herhangi bir kanıt olmadan emziren on binlerce kadının Koronavirüs aşısından mahrum olacak olmasına tepki gösteriyor.