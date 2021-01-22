Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geliyor

Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Galatasaray, kadrosunu iki takviye ile güçlendirdi. Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu bugün İstanbul’da olacak.

NTVSpor'un haberine göre, transferde iki oyuncuyla anlaşan Galatasaray, Henry Onyekuru ile Halil Dervişoğlu'nu İstanbul'a getiriyor.

Sarı-kırmızılılar, Onyekuru’yu üçüncü kez kadrosuna katıyor. Nijeryalı futbolcu bugün İstanbul’a gelerek resmi imzayı atacak. 23 yaşındaki oyuncu sarı-kırmızılı formayı giydiği önceki yıllarda 56 maçta 17 gol attı, 8 asist yaptı.

Galatasaray bir transfer de santrfor pozisyonuna yaptı. Brentford’un genç golcüsü Halil Dervişoğlu, sezon sonuna kadar kiralandı. Halil, alt yapısından yetiştiği Sparta Rotterdam’dan İngiliz ekibine 3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Genç futbolcu da bugün İstanbul'a gelecek.

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