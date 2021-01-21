Halil Dervişoğlu'nun babası açıkladı: Galatasaray'la anlaştık

Galatasaray, Halil Dervişoğlu transferi için kulübü Brentford’a ve oyuncuya resmi transfer teklifi yaptı. Sarı-kırmızılılar, Halil Dervişoğlu'nun transferi için futbolcuyla anlaşmaya vardı. Dervişoğlu'nun babası, "Galatasarayla anlaştık" diye konuştu.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Championchip ekiplerinden FC Brentford'da forma giyen Halil Dervişoğlu ile Galatasaray el sıkıştı. Ancak kulüple yapılan görüşmeler sürüyor.

Halil Dervişoğlu'nun kariyeri

21 yaşındaki futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve Ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.

Halil Dervişoğlu bu sezon üçü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı.