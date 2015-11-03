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Hendek kazılan yerlerde HDP'nin oyu düştü ama Özgür Gündem'e göre, 1 Kasım'da "Özyönetim kazandı!"

Özgür Gündem, HDP'nin oy kaybettiği ilçelerde oyunu artırdığını iddia etti

03 Kasım 2015 16:14

Özgür Gündem’in bugünkü (3 Kasım) manşetinde yer alan “İnadına Özyönetim” başlıklı haberde, HDP’nin Şırnak’ın özyönetim ilan eden ilçelerinden İdil, Cizre ve Silopi’de oylarını artırdığı öne sürüldü. Ancak 7 Haziran ile 1 Kasım seçimlerinin sonuçları karşılaştırıldığında HDP’nin üç ilçede de oy kaybettiği görülüyor.

Öte yandan, Şırnak’ın yanı sıra Diyarbakır ve Mardin'de de hendekler kazılan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan ilçelerde HDP oy kaybederken, AKP oylarını yükseltti.

Özgür Gündem’de yer alan haberde, “AKP 7 Haziran iradesini tanımayarak Türkiye’de milliyetçi propaganda ve savaş şantajıyla, Kürdistan’da ise fiili darbeyle yeniden iktidar oldu. AKP’nin yeni savaş ve baskı dönemine karşı yeni bir mücadele döneminin kapısı açılmış oldu” denildi.

 

‘Özyönetim kazandı’

 

Gazetenin haberinde “Tüm demokratik güçleri ve HDP’yi ezmeyi hedefleyen iktidar ve devlet yanlısı güçlerin ilk işi özyönetim Kürt Özgürlük Hareketi’ni hedef almak oldu. HDP ise oy kaybına gerekçe gösterilen özyönetimlerde oyunu artırarak çıktı” ifadelerine yer verildi.

 

HDP’nin oyları düştü,
Özgür Gündem "Artırdı" dedi

 

Özgür Gündem’in haberinde Şırnak’ın İdil ilçesinde 7 Haziran’da oylardan 25 bin 411’ini alan HDP’nin bu seçimlerde oylarını artırarak 25 bin 792’ye çıkardığı iddia edildi. Ancak resmi olmayan sonuçlara göre İdil’de HDP 24,546 oy aldı.

Haberde HDP’nin Cizre’de de oylarını artırdığı öne sürüldü. Özgür Gündem, 7 Haziran’da 57,031 oy alan HDP’nin oylarını 62,900’e çıkardığını iddia etti. Ancak resmi olmayan sonuçlara göre HDP’nin aldığı oy sayısı 56,483.

Özgür Gündem’in HDP’nin oy artırdığı iddiasında bulunduğu ilçelerden biri de Silopi oldu. Gazete, Silopi’de HDP’nin oyların 49,800’ünü aldığını öne sürdü. Ancak 7 Haziran’da 49,597 oy alan HDP’nin resmi olmayan sonuçlara göre bu seçimde aldığı oy sayısı 47,791...

 

Diyarbakır ve Mardin...

 

HDP, özyönetim ilanlarının ardından hendeklerin kazıldığı Diyarbakır merkez Sur ve Yenişehir ile Bismil ve Silvan ile Mardin'in Nusaybin ilçelerinde de oy kaybetti. Bölgede ikinci parti olan AKP’nin de önemle ölçüde oylarını artırdığı gözlendi.

 

Diyarbakır’da HDP'den AKP’ye 60  bin oy kaydı

 

Diyarbakır il genelinde 7 Haziran seçimlerine göre HDP 70 bin oy kaybederken, AKP ise oylarını 59 bin artırdı. CHP'nin ise 7 Haziran seçimlerine göre oylarını yüzde 50 oranında artırdığı görüldü. Buna göre Diyarbakır il genelinde 7 Haziran seçimlerinde HDP yüzde 77.73 oran ve 649 bin 687 oyla 10 milletvekili kazanırken, AKP 7 Haziran'daki seçimlerde, yüzde 14.80 oran ve 122 bin 27 oyla 1 milletvekili almıştı.

1 Kasım seçimlerinde ise oyların yüzde 71.26'sını alan HDP 579 bin 546 oyla 9 milletvekili kazanırken; oyların yüzde 22.30'unu alan AKP ise 181 bin 48 oyla 2 milletvekili çıkardı.

CHP ise 7 Haziran'daki seçimlerde yüzde 1.31 ile 10 bin 827 oy alırken, 1 Kasım seçimlerinde ise yüzde 1.96 oran ve 15 bin 908 oy almayı başardı.

 

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